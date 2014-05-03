Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kemal Türkan yönetimindeki 42 PF 202 plakalı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini taşıyan midibüs, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde Sarayönü ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Türkan ile araçta bulunan 16 kişi yaralandı.
Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Türkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öğrencilerin bir etkinliğe katılmak için Kocaeli'ne gittiği belirtildi.