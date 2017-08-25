Öğrencileri seks işçilerinden uzak tutmak için lisenin etrafını demir parmaklıkla çevirdiler

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan bir lise, seks işçilerini öğrencilerden uzak tutmak için okulun etrafını 1.8 metre yüksekliğinde ve 125 metre uzunluğundaki demir parmaklıkla çevirdi.Çitin okula maliyeti ise 57 bin Euro oldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Berlin'in ‘Red Light Mahallesi' olarak anılan Kurfürsten Caddesi'nde yer alan Französisches Gymnasium Lisesi seks işçilerini gerekçe göstererek okulun etrafını çiftle çevirdi. Okulun müfettişi Carsten Spallek çitin inşa edilmesinin sebebini "Sürekli ahlak dışı kişilerle ilgili şikayet alıyoruz. Etrafta edepsizce dolaşan ve yasadışı bir şekilde okul arazisine giren seks işçileri de dahil" sözleriyle açıkladı. Alman basınının aktardığına göre çitin okula maliyeti ise 57 bin Euro oldu.

“Yiyor, içiyor, çöpleri etrafa saçıyorlar”

Bölge yetkililerinden Michael Klinnert de Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Seks işçileri yiyor, içiyor ve çöpleri etrafa saçıyor. Gece yarısı ortaya iğrenç bir görüntü çıkıyor. Yıkanacak ya da hazırlanacak bir alanları yok. Kendilerini istedikleri yerde teşhir ediyorlar. "

Klinnert seks işçilerinin müşterileriyle okulun ve çevredeki diğer okulların önünde buluştuğunu ekledi.

“Seks işçiliği devlete bildirildiği sürece yasal”

Almanya'da seks işçiliği uzun süredir yasal olsa da, geçen sene meclisten geçen bir yasayla mesleğe dair yeni düzenlemeler getirildi. Yeni yasaya göre seks işçileri, porno oyuncuları, ‘peepshow' performansçıları ve ‘kucak dansçıları' mesleklerini icra edebilmek için otoritelere başvurmak zorunda.