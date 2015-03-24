'Öğrencileri pet şişeye oturttuğu' iddia edilen müdür serbest bırakıldı

Eskişehir'de öğrencileri pet şişenin üzerine oturtmak ve hortumla dövmekle suçlanan ve önceki gece gözaltına alınan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ümit Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacak Demir’in haftanın belirli günleri karakola giderek imza atacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ise konuyu araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

İddiaya göre olay, Beylikova 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Demir, ders başlamadan önce sınıfta gürültü yaptıkları belirtilen 6'ncı sınıftaki 2 öğrenciyi, sınıfta ceza olsun diye pet su şişesinin üzerine oturtmak istedi. A.E. ile F.K. adlı öğrenciler, bağırmaya ve ağlamaya başladı. Daha sonra müdür bunun üzerine çocukları şişe üzerine oturtmaktan vazgeçti. Müdürün 13 öğrenciyi gürültü yaptıkları gerekçesiyle hortumla sıra dayağından geçirdiği öne sürüldü.

Durumu ailelerine anlatan öğrencilerden 3’üne darp raporu verildi. 6'sı, velileriyle birlikte polis merkezine giderek müdürden şikayetçi oldu. Yaşanan olayların gün yüzüne çıkması üzerine müdür hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Demir, Beylikova Kaymakamlığı tarafından mevcut görevinden açığa alındı. Şu ana kadar 2’si kız 12 öğrencinin mağdur sıfatıyla ifadesi alındı. Öğrencilerin verdiği ifadelerde pet şişeye oturtma, hortumla ve tokatla dövme olayını anlattığı ileir sürüldü. Müdür’ün iki kızı hortumla dövdüğü ifadelere de yansıdığı belirtildi. Şu anda konuya ilişkin tanık sıfatıyla okulda görevli öğretmenlerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Öğrencilerin ifadesi üzerine savcının talimatıyla müdür Demir hakkında yakalama kararı çıkartıldı, bunun üzerine bir hafta rapor alan müdür, Eskişehir’deki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen müdür, daha sonra emniyete, buradaki ifadesinin ardından da savcılığa sevk edildi. Uzun süre adliyede savcıya ifade veren Demir'in hakkındaki iddiaları kabul etmediği ileri sürüldü. Demir, uzun süren ifadesinin akabinde, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Demir’in haftanın belirli günleri karakola giderek imza atacağı kaydedildi.