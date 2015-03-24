T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Öğrencileri pet şişeye oturttuğu' iddia edilen müdür serbest bırakıldı

Tutuksuz yargılanacak Demir’in haftanın belirli günleri karakola giderek imza atacağı belirtildi

24 Mart 2015 17:44

Eskişehir'de öğrencileri pet şişenin üzerine oturtmak ve hortumla dövmekle suçlanan ve önceki gece gözaltına alınan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ümit Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacak Demir’in haftanın belirli günleri karakola giderek imza atacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ise konuyu araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

İddiaya göre olay, Beylikova 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Demir, ders başlamadan önce sınıfta gürültü yaptıkları belirtilen 6'ncı sınıftaki 2 öğrenciyi, sınıfta ceza olsun diye pet su şişesinin üzerine oturtmak istedi. A.E. ile F.K. adlı öğrenciler, bağırmaya ve ağlamaya başladı. Daha sonra müdür bunun üzerine çocukları şişe üzerine oturtmaktan vazgeçti. Müdürün 13 öğrenciyi gürültü yaptıkları gerekçesiyle hortumla sıra dayağından geçirdiği öne sürüldü.

Durumu ailelerine anlatan öğrencilerden 3’üne darp raporu verildi. 6'sı, velileriyle birlikte polis merkezine giderek müdürden şikayetçi oldu. Yaşanan olayların gün yüzüne çıkması üzerine müdür hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Demir, Beylikova Kaymakamlığı tarafından mevcut görevinden açığa alındı. Şu ana kadar 2’si kız 12 öğrencinin mağdur sıfatıyla ifadesi alındı. Öğrencilerin verdiği ifadelerde pet şişeye oturtma, hortumla ve tokatla dövme olayını anlattığı ileir sürüldü. Müdür’ün iki kızı hortumla dövdüğü ifadelere de yansıdığı belirtildi. Şu anda konuya ilişkin tanık sıfatıyla okulda görevli öğretmenlerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Öğrencilerin ifadesi üzerine savcının talimatıyla müdür Demir hakkında yakalama kararı çıkartıldı, bunun üzerine bir hafta rapor alan müdür, Eskişehir’deki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen müdür, daha sonra emniyete, buradaki ifadesinin ardından da savcılığa sevk edildi. Uzun süre adliyede savcıya ifade veren Demir'in hakkındaki iddiaları kabul etmediği ileri sürüldü. Demir, uzun süren ifadesinin akabinde, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Demir’in haftanın belirli günleri karakola giderek imza atacağı kaydedildi.

ETİKETLER

İmam hatipmüdüröğrencipet şişegözaltı

İlgili Haberler

'İmam hatip müdürü 13 öğrenciyi pet şişeye oturttu' iddiası!

Okul müdürünün öğrencileri ‘gürültü yaptıkları’ gerekçesiyle hortumla dövdüğü, pet şişelere oturttuğu iddia edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24