Öğrencileri 'Mutu Hoca'larına gözyaşlarıyla veda etti

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapan ve tüm öğrencilerin sevgilisi olan Mustafa Turgut son yolculuğuna uğurlandı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde (CAL) yıllarca edebiyat öğretmenliği yapan ve önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Turgut, son yolculuğuna öğrencileri, mezunlar, veliler ve meslektaşları tarafından uğurlandı.

Cenazeye, Turgut’un son olarak görev yaptığı imam hatip lisesindeki bazı öğrencileri de katıldı.Turgut, proje okul yönetmeliği kapsamından CAL’da 8 yılını dolduran öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesinin ardından Başakşehir’deki bir imam hatip lisesine tayin edilmişti.

Karanfil serpiştirdiler

CAL camiasının “Mutu’’ ismini taktığı Mustafa Turgut’un cenazesi, ilk olarak okulun önüne getirildi. Cenazenin görülmesiyle birlikte yaklaşık 300 kişiden oluşan kalabalık, “Mustafa Turgut onurumuzdur” ve “Mustafa Turgut ölümsüzdür” sloganları atmaya başladı. Turgut’un yakınları ve bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, kalabalık ellerindeki karanfilleri cenazenin üzerine serpiştirdi. Okulun önünde bir konuşma yapan Veli-Der Başkanı Feray Aydoğan, bir arkadaşı, yoldaşı ve CAL camiasının Mutu’sunu kaybettiklerini söyledi. Aydoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mustafa Ağabey hem öğretmen olarak hem de onurlu bir mücadele verdiğimiz günlerde çok yakınım olmuştu. Proje okul sürecinde veli ve öğrencilerle olan iletişimine ve sevgiye birebir tanık oldum. ‘Ağabey bu nasıl bir sevgi, bir öğretmen için ne büyük bir mutluluk, böyle bir sevgiyi nasıl kazandın?’ diyerek duygularımı kendisiyle de paylaştım. Hâlâ inanamıyorum. Ama görüyoruz ki, Mustafa Ağabey yine öğrenci arkadaşların kalbinde olmaya devam edecek. O çocuklarına, öğrencilerine her zaman güvenmeye devam etti. Evet abi onurumuzsun, gururumuzsun. Gelecek güzel günlere inancını memleketin her yerinde yaşatmaya devam edeceğiz.”

Törenin ardından Turgut’un naaşı, Aksaray’daki Murat Paşa Camii’nde öğleyin kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

"Sözcükler yetmez"

Cenazenin ardından bir tören de Eğitim Sen’de düzenlendi. Burada söz alan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Turgut’un mücadelesini yaşatacaklarını söyledi. Taş şöyle konuştu: “Çok şey söylenebilir Mustafa hakkında. Sözcükler yetmez. Siz Mustafa’yı inanın çok iyi anlamışsınız. Bu sevgi çok anlamlı bir sevgi. Mustafa mücadelenin hamalıydı. Devrim hamalıydı, özgürlüğün hamalıydı. Mustafa devrimciydi. Adil bir hayat icin mücadele ederdi. Bunun için kavga verdi.”

Sendikacıydı

Kesk Başkanı Lami Özgen de, “sendikal mücadelede yan yana mücadele ettiğimiz bir arkadaşımızdı. Artık bizim mücadelemiz de yaşayacaktır. Zulüm ve zorbalık devam ediyor. Sürgünler ve gözaltına almalar işten atmalar bizimle beraber yürüyor. Ama yan yana durarak biat etmeden mücadele edeceğiz. Senin mücadeleni asla unutmayacağız” dedi.

İşçi çocuğuydu

Zonguldak’ta maden işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Turgut, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuydu. Öğretmenliğe 1987 yılında Tunceli İmam Hatip Lisesi’nde başlayan Turgut, uzun yıllar Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı.