'Öğrencileri, meslek liselerine yönlendireceğiz'

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, "Gelecek yıl, öğrencilerin yüzde 60'ını mesleki eğitime kaydedeceğiz" dedi.



İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinde desteklenmesi amacıyla hazırlanan "TTNET Vitamin" eğitim destek paketi, Ankara'daki Milli Eğitim bürokratlarına, Aktif Metropolitan Otel'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Aydoğan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 5-6 yıldır milli eğitim alanında önemli birçok reform yapıldığını söyledi. "Bazılarının bunları, 'eğitimin yap-boz tahtasına çevrildiği' şeklinde algıladığını, ancak bu alanda Avrupa ülkelerinin sürekli

yeni reformlar yaptığını" ifade eden Aydoğan, "Eğitim dinamik bir alandır. Doğal olarak sürekli değişebilir, yenilenebilir olmalıdır" dedi.



Kamil Aydoğan, teknolojinin okullara girmesinin de en önemli reformlardan biri olduğuna dikkati çekerek, artık en uzak yerleşim alanındaki çocukların bile internetle tanıştığını, öğrencilerin bilgiye giden yolu öğrendiğini dile getirdi.



Bunun yanında, okul öncesi, mesleki ve hizmet içi eğitimlerin "stratejik önceliklerinden" olacağını belirten Aydoğan, "Gelecek yıl genel liselerin önemini önemli ölçüde azaltacağız. Öğrencileri, mesleki liselere kaydolması için yönelteceğiz. Öğrencilerin yüzde 60'ını mesleki eğitime kaydedeceğiz" diye konuştu.



Sosyal sorumluluk projeleri



Türk Telekom İl Müdürü Mustafa Şenli de kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini, bu anlamda en önemli çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yaptıklarını kaydetti.



"Geleceğin teminatı öğrencilerin, eğitim alanındaki bilgilerini en iyi seviyelere çıkarabilmeleri için teknolojik yatırım yapmak boynumuzun borcu" diyen Şenli, 33 bin ilköğretim okuluna "TTNET Vitamin"i bağış olarak vereceklerini bildirdi.



Konuşmaların ardından, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri Başkan ve Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim, Şube, Halk Eğitim Merkezi ile Rehberlik Araştırma Merkezi müdürlerine, Türk Telekom iştiraki olan Sebit Eğitim Teknolojileri firmasından uzmanlar, "Vitamin" eğitim destek paketini anlattı.

