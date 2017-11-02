Öğrencileri için okulda ekolojik bahçe kurdu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, görev yapan ilkokul öğretmeni Nihan Ayhan, öğrencilerin sağlıklı ve doğal beslenmeleri amacıyla ekolojik yaşam projesini hayata geçirdi. Okul bahçesine öğrencileriyle birlikte marul, soğan, maydanoz, roka, ıspanak gibi sebzeler eken Nihan öğretmenin öğrencileri, artık \'abur cubur\' diye tabir edilen ürünleri tüketmek yerine kendi yetiştirdikleri ürünlerle sağlıklı besleniyor.

Dikili\'nin Bademli Mahallesi Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu\'nda görev yapan 1\'inci sınıf öğretmeni Nihan Ayhan, öğrencilerinin sağlıklı beslenerek büyümesi için \'Minik çiftçiler doğal besleniyor\' projesini hayata geçirdi. Nihan öğretmen, öğrencileriyle birlikte okulun bahçesine marul, soğan, maydanoz, roka, ıspanak gibi sebzelerin fideleri dikti. Toprağın ve doğal beslenmenin önemini ve değerini öğrencilerine yaşayarak anlatmak isteyen Nihan öğretmenin bu projesi, hem okul yönetimi hem de öğrenci velilerinden tam destek gördü. Hatta ilçe merkezinde yaşayan veliler köye yerleşerek çocuklarını bu okula göndermek için sıraya girdi. Öğrencilerin sağlıklı ve doğal beslenmelerinin yanında toprakla uğraştıkları için ruhsal açıdan da geliştiklerinin önemini belirten Nihan öğretmen, \"Bazı derslerde çiftçi kıyafetlerimizi giyip, hasır şapkalarla ve çizmelerimizle uygulama bahçemizde klasik müzik eşliğinde toprakla uğraşmanın çocuklarıma ve velilerime can suyu vereceğini, onları ruhsal olarak da yücelteceğini hayal edebiliyorum\" dedi.

\'BİLİNÇLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUM\'

Projenin yıl boyunca süreceğini ve belirten Nihan öğretmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Velilerimden aldığım bu güzel emanetleri dört yıl sonunda bedensel, ruhsal akademik, zihinsel,kültürel ve sanatsal yönden gelişmiş sağlıklı ,mutlu ve başarılı bireyler olarak teslim etmek istiyorum. Öğrencilerimin bilinçli şekilde büyümesini onlara aşılamak istiyorum. Öğrencilerim kendi yetiştirdikleri ürünlerle besleniyor. Sınıfta, evde ve sokakta cips, kola, bisküvi gibi ambalajlı ve yapay gıdalardan, fast food gibi beslenme şekillerinden uzak duruyorlar. Hatta kendilerine ikram edilince geri çeviriyorlar. Proje kapsamında sınıfta doğal yaşam büfesi oluşturduk. Velilerimizin getirdiği kuruyemiş, taze meyve ve annelerin sırayla hazırladıkları ev yapımı yiyeceklerle öğrencilerimizi besliyoruz. Velilerimiz de normal zamanlarda alışveriş yaparken doğal ürünler almaya dikkat ediyor. Bu projeyle öğrencilerimize bu evrenin tek sahibinin olmadıklarını, doğada başka canlıların da olduğunu ve onlara sevgi ve saygı duymaları gerektiğini öğretiyoruz.\"

TRANS YAĞI, GIDA BOYASINI, GLİKOZU DA ANLATIYOR

Projenin sadece gıda ürünlerini kapsamadığını da söyleyen Nihan öğretmen, öğrencilerin farkındalığını artırmak için bazı terimleri şimdiden öğrettiğini belirterek, “Proje kapsamında sınıfta günün sözü etkinliği düzenliyoruz. Etkinlikte GDO, karbonhidrat, protein, vitamin, probiyotik, kalsiyum, magnezyum, protein, glikoz, nişasta, hücre, mısır şurubu, glutamat, trans yağ, gıda boyası, güvenli gıda, obezite, diyet gibi terim ve kavramları anlatıyoruz. Ayrıca bu etkinlikte meyve sebzelerin İngilizcesini öğretmeye çalışıyorum. Proje de bunların yanı sıra öğrencilerine ağız ve diş sağlığı, kişisel bakım ve temizlik, spor ve egzersiz yapma, doğaya ve çevreye saygılı olma, toprakla ve doğayla bütünleşebilme, kendisinin ve çevresinin sağlığını koruyabilme becerisini geliştirmek istiyoruz\" dedi.



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