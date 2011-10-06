Öğrencileri Bedri Rahmi'yi sergiyle anacak



T24 - Ürün Sanat Galerisi'nde 21 Eylül Çarşamba günü Bedri Rahmi Eyüboğlu Portreleri sergisi açılıyor.





21 Eylül 1975 yılında aramızdan ayrılan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun aramızdan ayrılışının 36. yılında açılacak olan sergide atölyesinden yetişen beş sanatçının Bedri Rahmi portreleri ve ustanın otoportreleri yer alacak.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun otoportreleri ile öğrencileri Demet Yersel, Dilek Işıksel, İbrahim Örs, Tülin Demiray, Züleyha Akbaş'ın Bedri Rahmi portrelerini bir araya getiren sergi anlamlı bir yıldönümüne de ev sahipliği yapacak.



Göztepe'deki Ürün Sanat Galerisi'nde 21 Eylül'de -14 Ekim tarihleri arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu Portreleri sergisi izlenebilir.











