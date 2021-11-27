Öğrencileri balonlarla karşılaşmıştı; Muharrem Öğretmen hayatını kaybetti

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde görev yapan ve yakalandığı kanser hastalığını yendikten sonra öğrencileri tarafından okulda balonlarla karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu’nun yaşamını yitirdiğini yazdı.

Geçen cumartesi günü Muharrem Öğretmenin hayata veda ettiğini aktaran Çekirge, şunları kaydetti:

Kaybettik onu... Ona ömrünün son deminde bu sevgiyi verip, mutluluğu yaşatan çocuklara, öğretmen arkadaşlarına helal olsun... 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında bir ders gibiydi bu fotoğraflar... Yazının başlığına neden “Sevgili Öğretmenimiz” dedim, biliyor musunuz? Çünkü ölümün kıyısından dönüp 8 ay sonra geldiği okulundaki öğrenciler onu o kadar büyük bir sevgiyle karşılamıştı ki...

İşte o sevgi fotoğraflarını görünce bizim de sevgili öğretmenimiz olmuştu... Ve eğer öğretmen sevgisi nedir diye soran olursa... Çocukların fotoğraflardaki bu coşkusunu gösterin derim... Ve Muharrem öğretmenin verdiği son ders olarak... Okul dediğin böyle olmalı. Yalnızca bilim değil, bir o kadar da sevgi öğretmeli... Bravo size çocuklar... Bravo okul yönetimi... Güle güle sevgili öğretmenim... Allah rahmet eylesin...

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