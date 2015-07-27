Öğrencileri ararken 129 ceset bulundu



Meksika'da savcılığın yaptığı açıklamaya göre Iguala kentinde 10 aydır süren arama çalışmaları sırasında 129 ceset bulundu. Cesetlerin 60 farklı toplu mezarda bulunduğu belirtiliyor.

Savcılık açıklamasında rakamların daha da yüksek olabileceği, zira ekim ile mayıs ayları arasında sadece toplu mezar uzmanlarının görev aldığı arama çalışmalarında bulunan cesetlerin sayıldığı belirtildi.

Meksika'da geçen yılın eylül ayında meydana gelen olayda bir protesto gösterisine katılan sol görüşlü 43 üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra bir uyuşturucu çetesine teslim edilen öğrenciler katledilmişti.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine 40'tan fazla polis gözaltına alınmıştı.