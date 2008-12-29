Öğrencilere zorla namaz kıldırmaya ödül!

Burdur Yeşilova Çok Programlı Lisesi’nde öğrencileri müdür odasında namaz kılmaya zorladığı ve doğru kılamayanlara zayıf not verdiği iddia edilen Okul Müdürü olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yusuf Urhan, hakkında şimdi de soruşturması devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından aylıkla ödüllendirildiği iddiaları ortaya atıldı.



Öğretmen şikayet etti



Eğitim-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Hasan Cengiz’in iddiasına göre, hakkındaki iddiaların ardından yaklaşık 8 ay önce soruşturma başlatılan Urhan, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in onayıyla aylıkla ödüllendirildi.

Urhan hakkında yaklaşık 8 ay önce Yeşilova Çok Programlı Lisesi öğretmenlerinden Y.Y., Yeşilova Kaymakamlığı’na bir şikayet dilekçesi vermişti. Y.Y.’nin 18 maddelik şikayet dilekçesinde, Müdür Urhan’ın, Okul Aile Birliği’nin her öğrenciden topladığı 15 YTL’lik aidatı ödeyemeyen öğrencileri okula almadığını, velilerinin okulda zannettiği köylerden gelen çocukların bir gün boyunca sokaklarda kaldıklarını öne sürmüştü.



Veliler doğruladı



Şikayetçi öğretmenin, din derslerinde öğrencileri sınıf önünde namaz kılmaya zorladığını da savunan Y.Y, Urhan’ın, arkadaşlarının önünde namaz hareketlerini yapmak istemeyen kız ve erkek öğrencileri müdür odasında namaz kılmaya zorladığını, doğru namaz kılamayanlara düşük sözlü notu verdiğini iddia etmişti.

Öğrenci velileri de benzer içerikte dilekçe vererek Urhan hakkında şikayetçi olmuştu. Urhan ise, "Benim mevzuat gereği konuşmam yanlış olur. Görüş belirtmek istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.



'Ödül, uygulamanın onaylandığı anlamına gelir'



Şikayetler ve olayın basında yer almasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Urhan hakkında soruşturma başlattı. Eğitim İş Burdur Şube Başkanı Hasan Cengiz, Urhan hakkında yaklaşık 8 aydır devam eden soruşturmadan bir sonuç çıkmadığını kaydederek, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Recep Yiğit’in Urhan’ın Milli Eğitim bakanlığı’na aylıkla ödüllendirilmesi teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Milli Eğitim bakanı Hüseyin Çelik’in de bu teklifi onayladığını ve Urhan’ın aylıkla ödüllendirildiğini ileri süren Cengiz, "Bu ödül, soruşturmayı yürüten müfettişleri baskı altına aldığı gibi, 8 aydır soruşturması süren Urhan’ın uygulamalarını onaylamak, kamuoyu ve idarecileri teşvik anlamına gelir" dedi.