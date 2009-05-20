Öğrencilere yeni kıyafet projesi ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere yeni kıyafet projesine ilişkin olarak, "Bakanlık ile tekstil sektörü temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, stokta bekleyen ürünlerin tüketilinceye kadar mevcut kıyafetlere devam edilmesine karar verildiğini ve belirlenen modellere uygun hazırlıkların yapılması için projenin ileri bir tarihe ertelendiğini" bildirdi.



MEB'den yayınlanan yazılı açıklamada, Bakanlığın yayınladığı açıklama ile 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren mavi önlük mecburiyetini kaldıracağını duyurduğu hatırlatıldı.



İlköğretim-ortaöğretim okul kıyafetlerine ilişkin Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile "www.meb.gov.tr" internet adresinde tartışmaya açıldığı belirtildi.



Açıklamada, geçen zaman zarfında, bütün kesimlerin katılım ıyla taleplerin alındığı ve ilgili analizlerin yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Bakanlığımıza gelen talepler sonucunda, konunun en önemli taraflarından birisi olan tekstil sektörü temsilcileri de uygulamanın daha sonraki bir tarihe bırakılmasını aksi halde sektörün ekonomik olarak olumsuz yönde etkileneceğini ifade etmişlerdir.



Bakanlığımız ile tekstil sektörü temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, stokta bekleyen ürünler tüketilinceye kadar mevcut kıyafetlere devam edilmesine karar verilmiş ve belirlenen modellere uygun hazırlıkların yapılması için proje ileri bir tarihe ertelenmiştir."

