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Yaşam

Öğrencilere uyuşturucu ve terör uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve terör konusundaki bilinci artırmak amacıyla üniversite öğrencilerine 17 bin broşür dağıtacak

20 Eylül 2008 03:00

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 7 devlet ve 21 vakıf üniversitesinde yaklaşık 250 bin öğrencinin eğitim ve öğrenimlerini sürdürdüğü belirtildi.

"Yüksek öğrenim kurumlarının asıl amacının, hür, bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlâk ile duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bireyler yetiştirmek olduğu kaydedildi. Açıklamada, "bu kurumlara yeni kayıt yaptıran gençlerin terör ve uyuşturucu tuzakları hakkında bilgilendirilmesi ve uyarılması" amacıyla 17 bin broşür hazırlandığı kaydedildi.

Broşürlerin, valiliğin bilgisi doğrultusunda üniversiteler ve öğrenci yurtlarında "Güvenlik Şubesi" ya da ilçe emniyet müdürlüklerince oluşturulacak stantlarda öğrencilere dağıtılacağı bildirildi.

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