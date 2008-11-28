Öğrencilere uygulamalı diş sağlığı eğitimi

Hakkari'de 23 bin öğrenciye uygulamalı ağız ve diş sağlığı eğitimi verilecek. Kampanya kapsamında 5 bin yardıma muhtaç öğrenciye de ücretsiz diş fırçası ve macun dağıtılacak.



Valilik, milli eğitim müdürlüğü ile ağız ve diş sağlığı merkezinin ortaklaşa düzenledikleri kampanya çerçevesinde Hakkari’de 18 ilköğretim okuluna devam eden 23 bin öğrenciye ağış ve diş sağlığı eğitimi verilmeye başlandı. Valilik Sosyal Hizmetler tarafından 5 bin öğrenciye diş macunu ve diş fırçaları dağıtılacak. Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Milli Eğitim Müdürü Şevki Aydın, Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Halit Özkan ve 2 diş doktoru ile Şehit Vali Derviş Yalım İlköğretim Okulu'na giden Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu, burada eğitim gören 200 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıttı.



Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Halit Özkan, çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin dışında diş fırçalama teknikleri hakkında uygulamalı olarak da eğitim verildiğini söyledi.



Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu, bu kampanyanın amacının diş hastalığı olan ve diş sorunu bulunan çocukları tespit ederek, onları daha sağlıklı birer öğrenci ve aile bireyi olmalarını sağlamak olduğu belirtti, şöyle dedi:



“Ülkemizde diş sağlığı ve diş macunu kullanımının çok düşük bir yerde olduğunu öğrendik. Hakkari ilimizin bu eksikliğini gördüğümüz için böyle bir kampanyayı düzenledik. Hakkari'deki çocuklarımızın diş sağlığına kavuşmalarının bir önemi daha var. Diş çürükleri hem beslenme yönünde sıkıntılar yaratıyor çocuklarımıza, hem de daha küçük yaşta öğrenim çağının en önemli süreçte baş ağrıları oluyor. O nedenle çocuklarımız derslerine kendilerini daha fazla veremiyor. Yeni hastalıklar da söz konusu. Daha sağlıklı yaşamak için dişlerimizin sağlıklı olması gerekiyor

