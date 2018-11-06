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Öğrencilere toprak sevgisi aşılıyorlar

İSTANBUL,(DHA) - Arnavutköy’de fidan diken öğrenciler, hobi bahçelerinde yetiştirilen meyve ve sebzelerden yedi

06 Kasım 2018 17:14

İSTANBUL,(DHA) - Arnavutköy’de fidan diken öğrenciler, hobi bahçelerinde yetiştirilen meyve ve sebzelerden yedi.Arnavutköy Belediye Başkanı Kemal Aygenli, \"Çocuklarımıza toprak ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir etkinliği düzenledik. Umarım çocuklar da büyükler de bunlardan ders alır\" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yaptırılan hobi bahçelerini gezen ilköğretim öğrencileri fidan dikti. Arnavutköy Belediye Başkanı Kemal Aygenli de öğrencilerle birlikte dikilen fidanlara can suyu verdi. Fidan dikiminin ardından öğrenciler hobi bahçeleri ve seraları gezdi. Bahçıvanlardan bilgi alan öğrenciler, seralarda yetişen meyve sebzelerden yedi.

\"20 DÖNÜM ÜZERİNE 200 BAHÇEMİZ VAR\"

\"Çocuklarımıza toprak ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir etkinliği düzenledik. Umarım çocuklar da büyükler de bunlardan ders alır\" diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Kemal Aygenli, \"Çevreyi korumayı ağacı sevmeyi öğretmek için bir katkımız olur. Hobi bahçemiz de yaklaşık 20 dönüm üzerinde bir arazide kuruldu. 200 bahçemiz var. Bu bahçeleri özellikle ailelere kiralıyoruz. 70 metrekarelik bahçelerimiz var. Burada kişiler ailelerle birlikte toprak sevgisini, bahçıvanlığı, tarımla ilgili hobilerini burada tatmin ediyor. Bununla beraber piknik yapabiliyorlar\" diye konuştu. 

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