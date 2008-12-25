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Yaşam

Öğrencilere tarih bilinci aşılanıyor

İzmirli ilköğretim öğrencileri, İzmir'in tarihini öğrenmek için 'Kent Karıncıları' adlı proje kapsamında kentin tarihi hakkında araştırma yapıyor.

25 Aralık 2008 02:00

İzmirli ilköğretim öğrencileri, yaşadıkları kentin tarihini öğrenmek için “Kent Karıncıları” adlı proje kapsamında kentin tarihi hakkında araştırma yapıyor.

Eğitim öğretim yılında başlatılan ve şubat ayında çalışmaları yoğunlaştırılan proje kapsamında, İzmir'deki Levanten aileleri de ziyaret eden öğrenciler, onların gözünden geçmişteki İzmir'i dinliyor.

Buca'daki Yöneliş Koleji Proje Koordinatörü Ebru Yeşilyurt, projenin öğrencilere tarih bilinci aşılamayı amaçladığını, bunun yanı sıra çocukları merak etme ve araştırmaya yönelttiğini söyledi.

Öğrencilerinin Kadifekale, Agora, Asansör gibi yerleri gezdiğini ve rehberlerden bu yerlerle ilgili detaylı bilgiler aldığını belirten Yeşilyurt “Tarihimizi, çevremizi yeterince tanımıyoruz, öğrencilerde tarih bilinci ve çevre duyarlılığını amaçlıyoruz. Gezilerde gördük ki, yaşadığımız şehre yabancıyız” dedi.

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