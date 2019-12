-Öğrencilere tablet bilgisayar ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Türkiye'de çeşitli markaların satışa sunduğu tablet bilgisayarlar, çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilirken, bu yıl ilk kez öğrenciler tarafından da kullanılacak. Taşınabilir ve mobil halde bulunan 600 gram ile 1 kilogram arasında değişen ağırlıktaki tablet bilgisayarlar, 600 ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez ilköğretim 5. sınıf ve lise 1. sınıf öğrencileri tarafından kullanılacak tablet bilgisayarlar, özellikle internete bağlanma özelliği sayesinde öğrencilerin performans ödevlerini hazırlamaya ve sunumlarını projeksiyon cihazlarıyla yapmalarına olanak sağlayacak. Tablet bilgisayar satıcıları, ders kitaplarının tablet bilgisayarlara yüklenmesi konusunda Türkiye'de çalışma yapan yayınevlerinin bulunduğunu ifade ederek, gazete ve dergi gibi yayınların tablet uygulamalarının bulunduğunu kaydetti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tablet bilgisayarların satış rakamlarının çok yüksel olduğunu belirten satıcılar, diğer bilgisayara karşın tablet bilgisayarların tercih edildiğini söyledi. Bir toplantıda, derste veya bu tür bir etkinlikte kolaylıkla not almak için, ses kaydı yapmak için ve görsel kayıt yapmak için kullanılabilen tabletlerde, internet bağlantısı sayesinde her an çevrim-içi olmanın avantajı da bulunuyor. Tablet bilgisayar kullanıcıları ise hafif olması ve daha az yer kaplaması dolayısıyla tercihlerini bu yönde kullandıklarını belirterek, notebook ve netbookun çantada taşınmasına karşın tabletlerin cep telefonu gibi elde taşınabilir olmasının en önemli cazibesi olduğunu ifade etti. Kullanıcılar, tabletlerin sim kartın takılması durumunda cep telefonu olarak da kullanılabilme özelliğinin önemli olduğunu bildirdi.