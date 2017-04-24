Öğrencilere soruşturma: Dekanlık makamına çıkmadınız!

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden beş öğrenciye "Dekanlık makamına çıkmama, dekanın aşağıya inmesini isteme" iddiasıyla soruşturma açıldı.

bianet’te yer alan habere göre beş öğrenci, dekan tarafından görüşmeye çağrıldı. Öğrenciler görüşme için gittiklerinde dekanın aralarından bir öğrenciyi çağırdığı belirtildi. Öğrenciler, mümkünse beş kişi birlikte görüşmek istediğini söyledi. Öğrenciler ve dekan arasındaki iletişim güvenlik görevlileri aracılığıyla sağlandı. Öğrenciler dekanla birebir iletişime geçemediler.

Beş öğrenci hakkında “dekanlık makamına çıkmama, dekanın aşağıya inmesini isteme” iddiasıyla soruşturma açıldı.

Üniversite koridoruna asılan soruşturma belgesinde şu ifadeler yer aldı:

“29.03.2017 günü İ.Ü. siyasal Bilgiler Fakültesi Gülhane Yerleşkesinde bulunan dekanlık makamına bir grup öğrenciyle birlikte geldiğiniz, ancak dekan beyin tek tek görüşme çağrısına olumsuz yanıt vererek dekanlık makamına çıkmadığınız, dekan beyin aşağıya inmesini istediğiniz’ iddiasıyla hakkınızda disiplin soruşturması açıldı…”

Öğrenciler 26 Nisan’da savunmalarını yapmaya çağrıldı.