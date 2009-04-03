Öğrencilere SBS puanı şoku

Danıştay'ın 'davranış puanına' ilişkin yürütmeyi durdurma kararı, SBS puanlarını değiştirdi. 6'ncı sınıflarda 978 bin 887, 7'inci sınıflarda 979 bin 73 öğrencinin puanı düştü



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl 6 ve 7'nci sınıflara yönelik yapılan SBS ile ilgili sınıf puanlarını, 'Danıştay’ın davranış puanlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı' ve 'kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler dışındaki öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi' gerekçeleriyle yeniden hesapladı. Yeni hesaplamaya göre, 6'ncı sınıflarda 978 bin 887, 7'nci sınıflarda ise 979 bin 73 öğrencinin puanı düştü. Buna karşılık 6'ncı sınıflarda sadece 13 bin 58, 7'nci sınıflardaysa 12 bin 529 öğrencinin puanı yükseldi.



2008'de sistem değişmişti



MEB, 2008 yılında ortaöğretim kurumlarına geçiş sisteminde değişiklik yapmış ve ilköğretimin 6, 7 ve 8'inci sınıflarına yıl sonunda seviye belirleme sınavları yapılmasını kararlaştırmıştı. İlk kez 21 ve 22 Haziran 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen SBS sonucunda öğrencilerin yılsonu başarı puanları, davranış puanları ve bu puanlara bağlı olarak sınıf puanları hesaplanmış ve 31 Temmuz 2008’de ilan edilmişti. Ancak Danıştay, bir velinin başvurusu üzerine sınıf puanına yüzde 5 oranında etki eden davranış puanının yürütmesini durdurdu. Sınavda, ilköğretim okullarında özel eğitim gören öğrencileri teşvik etmek için verilen 100 tam başarı puanının da diğer öğrencileri mağdur ettiği fark edilmişti.



Davranış puanı artık etki etmeyecek



Bakanlık, Danıştay 8'inci Dairesinin, "davranış puanları" ile ilgili olarak 2 Mart 2009 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine, bu doğrultuda "sınıf puanı hesaplamasında yüzde 5 oranındaki davranış puanının hesaplama dışında tutulması" hükmünü uygulamaya koydu. Ayrıca, 5 bin 26 ilköğretim okulunda özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrencilere yönelik uygulanmakta olan kaynaştırma eğitimi nedeniyle bu okullarda eğitim gören diğer öğrencilerin dikkate alınması gereken en yüksek yıl sonu başarı puanı açısından mağdur oldukları tespit edildi. Bu nedenle, puanların hesaplanmasında kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerin ayrı tutulması kararı alındı.



Öğrencilerin çoğunun puanı değişti



MEB, bu iki nedenle sınıf puanlarını yeniden hesapladı. Buna göre, 6'ncı sınıflarda 281 öğrencinin puanı değişmezken, 978 bin 887 öğrencinin puanı düştü, 13 bin 58 öğrencinin puanını arttı. Bu sınıflardan sınava girenler arasında en yüksek düşüş 18,5 puanla davranış puanı tam, ancak SBS puanı ve yıl sonu başarı puanı çok düşük olan 1 öğrencide görülürken; en yüksek artış, davranış puanı 40 olduğu için sınıf puanının olumsuz etkilendiği 1 öğrencide 10,301 puan olarak tespit edildi. 7'nci sınıflarda 39 öğrencinin puanı aynı kalırken 979 bin 73 öğrencinin sınıf puanı azaldı, 12 bin 529 öğrencinin puanı yükseldi. 7'inci sınıflarda sınava girenler arasında en fazla düşme 1 öğrencide 18,132 puan, en fazla artış 7,187 puan olarak gerçekleşti. Hesaplanan puanlar, MEB’in e-Okul sistemi ve veli bilgilendirme sisteminde bugünden itibaren görülebilecek.



MEB: Yeni değerlendirme söz konusu değil



MEB yetkilileri, "SBS puanları ile ilgili yeni bir hesap veya değerlendirmenin söz konusu olmadığını" belirterek, "Hesaplamalar, SBS puanının yüzde 70’i, yıl sonu başarı puanının yüzde 25’i, davranış puanının yüzde 5’i ile oluşan sınıf puanı işleminden, davranış puanlarının değerlendirme dışına alınması ve kaynaştırma eğitimi yapılan okullardaki en yüksek yıl sonu başarı puanlarındaki değişikliklerle sınırlıdır ve öğrencilerin 31 Temmuz 2008 tarihi öncesinde kayıtlı bulunduğu okul dikkate alınarak yapılmıştır" açıklamasında bulundular.



