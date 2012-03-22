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Yaşam

Öğrencilere sahte sağlık raporu uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi sahte rapor ilgili yazılı açıklama yaptı

22 Mart 2012 13:32

 

 
T24 - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, SBS ve YGS'ye girecek öğrencilerin sahte sağlık raporlarıyla devamsızlık yapmalarıyla ilgili tedbirler alındığı açıklaması geldi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi sahte rapor açıklaması yaptı.
 
Yazılı açıklamada, iki sınava katılacak 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve velilerince resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlara, okul yönetimlerine verilmek üzere sağlık raporu talebinde bulunulduğuna ilişkin çok sayıda şikayet geldiği bildirildi.
 
Bakanlık, sahte raporlarla devamsızlık yapanlar ve buna müsamaha gösterenlere yönelik gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.
 
Açıklamada, ''Milli Eğitim Bakanlığımızın, öğrencilerimizin sahte sağlık raporu almaları ve sağlık kurum ve kuruluşlarına bu tür taleplerle gitmelerini onaylamadığı çok iyi bilinmektedir. Konuyla ilgili olarak yetkili mercilerimiz mevzuatımızın öngördüğü düzenlemeleri uygulama dışında, sahte rapor alarak devamsızlık yapanlar ve buna müsamaha gösterenlere yönelik gerekli tedbirleri almaktadır'' ifadelerine yer verildi.
 
 

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