-ÖĞRENCİLERE POLİS MÜDAHALESİ MECLİS GÜNDEMİNDE TBMM (A.A) - 08.12.2010 - CHP, protesto gösterisinde bulunan öğrencilere orantısız güç kullanılmasının önüne geçmek ve uygulanan şiddetin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, ileri demokrasinin en önemli göstergelerinden birinin; çoğunluğun görüşlerinin iktidarda olması, geriye kalan kesimlerin temsil edilmesi ve taleplerini çeşitli yollardan dile getirebilmesi olduğu belirtildi. Taleplerin dile getirilmesinde sık başvurulan, şiddet içeriği olmayan protestoların, demokrasinin de bir parçası olduğunun ifade edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde rektörlere, üniversiteleri nasıl özgürleştirdiklerinden bahsederken dışarıda öğrencilerin yerlerde süründüğü, dövüldüğü kaydedilen gerekçede, tek dertlerinin taleplerini Erdoğan'a iletmek olan öğrencilere, polisin her zaman olduğu gibi orantısız güç uyguladığı savunuldu. Gerekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Halbuki bu öğrenciler ne devletin parasını hortumlamış ne babalarının siyasi güçleriyle orman arazisi, gemicik sahibi olmuş ne de yetim hakkına el uzatmışlardır. Sadece en temel hak olan protesto haklarını kullanmaya çalışmışlardır. Kaldı ki bu hak Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Ellerinde herhangi bir şiddete yol açacak bir araç olmayan insanlara karşı neden bu derece sert müdahale edildiğinin araştırılması hem bir insanlık hem de sorumluluk gereği şarttır. Şiddet içermeyen bir eylem karşısında bu denli vahşi bir müdahale, özellikle insan hakları ve demokrasi açısından oldukça düşündürücü bir tablo yaratmıştır. Öğrenci eylemleri Avrupa'da en masum eylemler arasında yer almaktadır. Ülkemizde ise bu masum eylemler oldukça tahammülsüzce karşılanmaktadır. Eğer üniversite öğrencileri taleplerini dile getiremiyorlarsa, kendilerini Hükümet yetkililerine ifade etmek istediklerinde tekme tokat dövülüyorlarsa, o ülkede özgür üniversitelerden, demokrasiden ve insan haklarından bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenlerden dolayı, en ufak bir protestoda üniversite öğrencilerine orantısız güç kullanılmasının önüne geçmek ve uygulanan şiddetin altında yatan nedenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz.''