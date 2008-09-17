Öğrencilere kurtlu yemek verildiği iddiası

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Beldesindeki bir ilköğretim okulunda taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere kurtlu ve böcekli yemek verildiği iddia edildi.



Sazbaşı ve Gazi mahallelerinden taşımalı eğitim kapsamında 100 öğrencinin taşındığı ve toplam 310 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda, yemek ihalesini merkezi Mersin'de bulunan özel bir firma aldı.



Firma tarafından okula getirilen yemeklerden pilavda kurt, patlıcanda ise hamam böceği yavrusu gören öğrenciler, durumu öğretmenlerine söyledi.



Yapılan incelme sonrası, olay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığa iletilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Silifke Kaymakamı Ahmet Beyoğlu, düzenlediği basın toplantısında, yemeklerde kurt ve böcek olduğunun tespit edilmesinin ardından firmayla yapılan anlaşmanın feshedildiğini bildirdi.



Yasal incelemenin sürdüğünü belirten Beyoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin sağlığıyla hiç kimsenin oynamasına izin vermeyiz. Firma hakkında inceleme başlattık. Yapacağımız inceleme neticesinde ihmali olanlar hakkında yasal müeyyideler uygulanacak" dedi.



Milli Eğitim Müdürü Kazım Alp Alkan da, aynı firmanın 4 ilköğretim okulunun daha yemek ihtiyacını karşıladığını ve yapılan incelemede aynı sorunun bu okullarda da tespit edildiğini söyledi.



Alkan, şirketin bu okullarda da yemek anlaşmasına son verildiğini kaydetti.



Diğer okullarda da inceleme başlattıklarını anlatan Alkan, "Öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layık. Daha iyi beslenmeleri için gerekli tüm önlemler alındı" dedi.

Toplantıya İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Hıdır Akkılıç da katıldı.





