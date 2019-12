Öğrencilere kurt saldırısına karşı silahlı koruma

Hakkâri’de gece inen kurt sürüsü halkta paniğe neden olunca ilköğretim öğrencileri 2 kilometre uzaktaki okula silahlı korucular eşliğinde gitmeye başladı





Çetin kış şartlarının yaşandığı Hakkâri ve Yüksekova ilçesinde aç kalan kurtlar yiyecek bulabilmek için yerleşim birimlerine indi. Önceki gün Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki, Kandil Dağı’nın eteğinde bulunan Yeşilışık Köyü'ne inen kurt sürüsü paniğe neden olurken, köylüler sabahın erken saatlerinde silahlanarak kurtların geldiği Kandil Dağı eteğinde operasyon başlattı.



Çocukları okula bırakan korucular daha sonra kurtların geldiği ve kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Kandil Dağı eteklerinde köylülerle birlikte kurt izi sürüyor. Korucular, zaman zaman havaya ateş edip kurtları köyden uzaklaştırmaya çalışırken, köylüler de dışarıda yem verdikleri koyunlarının önünde akşama kadar nöbet tutmak zorunda kalıyor.



Öğrencilere silahlı koruma



Yeşilışık Köyü ve mezra mahallesinde okul olmadığı için 2 kilometre uzaklıkta bulunan Alacak Mezrası’nda okula giden 30 öğrenci, kurt korkusu nedeniyle her gün 5 silahlı korucu tarafından okula getirilip götürülüyor.



Köylerinde okul olmadığı için her gün 2 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını belirten öğrenciler, “Köyümüze bir okul yapılmasını istiyoruz. Kurt korkusundan her gün silah eşliğinde okula gidip geliyoruz” dedi.



Öğrencilere eşlik eden silahlı korucular ise, “Köyümüze inen kurt sürüsü nedeniyle bizler bir yandan hayvanların otlatıldığı yerde nöbet tutuyoruz, diğer yandan da okula her gün yaya gelip giden öğrencileri silahlarla koruyoruz. Yetkililerin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.(DHA)