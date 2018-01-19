Öğrencilere karne hediyesi; civciv

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yumurtalık tavuk üretimi yapan Acar Yarka Tavukçuluk firması, bir ilk ve ortaokulda, karnesiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere, 2\'şer adet civciv hediye etti. Firmanın yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ülgün, \'\'Öğrencilerimizin sömestr tatilinde bilgisayar başında oyun oynayarak ya da televizyon izleyerek zamanlar harcamalarından ziyade civcivlerle ilgilenmelerini istedik. Hem hayvan sevgisi kazanmış olurlar, hem küçük bir ödülle derslerine daha ilgi gösterip başarılarını artırmalarını hedefledik\'\' dedi.

Konya\'da merkez Meram İlçesi\'nde yumurtalık tavuk için civciv, etlik tavuk ile ördek ve hindi üretimi gerçekleştiren Acar Yarka Tavukçuluk firması, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara karne hediyesi olarak civciv dağıttı. Firmanın bulunduğu Ali Ulvi Kurucu Mahallesi\'ndeki Ali Yaman İlk ve Ortaokulu\'nda karneleriyle birlikte takdir ve teşekkür belgesi alan 85 öğrenci ile anaokulunda öğrenim gören 15 öğrenciye 2\'şer adet civciv hediye edildi. Karne sevinci yaşayan öğrencilerin, civcivleri alırken mutlulukları gözlerinden okundu. Veteriner Hazal Akın, civcivlerin aşılarının yapıldığını hatırlatarak, korkan öğrencilere, korkmamaları için ne yapmaları gerektiğini ve nasıl beslemeleri gerektiğini anlattı.

CİVCİVLERİ KENDİM BESLEYECEĞİM

9 yaşındaki 5\'inci sınıf öğrencisi Büşra Erdoğan, civciv hediye edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, \'\'Benim daha önce dedemin hediye ettiği iki tane civcivim vardı. Onlara çok iyi bakıp, büyütmüştüm. Daha sonra babam onları kesti. Çok üzülmüştüm. Bunları ise kendim besleyeceğim ve çok iyi bakacağım. Kimseye de vermeyeceğim\'\' dedi.

Daha önce civciv beslediğini ifade eden 13 yaşındaki 7\'nci sınıf öğrencisi Şerife Nur Songur, \'\'Daha önce civciv beslemiştim. Onlara su ve arpa vermiştim. Bunlara da çok iyi bakıp, büyüteceğim\'\' dedi.

5 tane tavuğunun olduğunu ifade eden 12 yaşındaki 6\'ncı sınıf öğrencisi Orhan Mert, \'\'5 tavuğum vardı. 2 tane daha eklendi. Onlara düzenli olarak sürekli yem veriyorum. Bunları da büyütüp onlarla birlikte besleyeceğim\'\' dedi.

11 yaşındaki 5\'inci sınıf öğrencisi Zahide Özdere ise hayvanları çok sevdiğini karne sevincinin ardından böyle bir hediye aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

\'HAYVAN SEVGİSİNİ KAZANDIRMAK İSTEDİK\'

Firmanın yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ülgün, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere civciv hediye ettiklerini belirterek, civcivlerin 2 haftalık olduğunu ve 16 hafta sonra yumurtlamaya başlayacaklarını kaydetti.

Ülgün, \'\'Öğrencilerimizin sömestr tatilinde bilgisayar başında oyun oynayarak ya da televizyon izleyerek zamanlar harcamalarından ziyade civcivlerle ilgilenmelerini istedik. Hem hayvan sevgisi kazanmış olurlar hem küçük bir ödülle derslerine daha ilgi gösterip başarılarını artırmalarını hedefledik. Civcivlerimizin aşıları yapıldı. Şu an 2 haftalık olan civcivlerimiz 18 haftaya ulaşınca yumurta veremeye başlayacaklar. Böylelikle başarının sadece okulda olmadığını normal yaşantılarında başarılı oldukları takdirde, onun ödülünü alacaklarının bilincine kavuşacaklar\'\' diye konuştu.



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