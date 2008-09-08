Öğrencilere kadavra kalmadı

Tıp fakültesi öğrencileri, kadavra bulamadıkları için anatomi dersinde plastik maket üzerinde eğitim almak zorunda kalıyor. Türkiye Anatomi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Hamdi Çelik, sıkıntının çok büyük olduğunu, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak girişimlerine rağmen 6 ayda sadece 1 kadavra bulunabildiğini, yurtdışından ithalin ise daha gerçekleşemediğini belirtti.



Plastik maketle eğitim



Türkiye'deki 55 tıp fakültesindeki yetişen doktor adayları, kadavra bulunamadığı için anatomi derslerinde plastik maketle eğitim alıyor. Yaşanan sıkıntı nedeniyle 1 yıl kullanıldıktan sonra gömülmeleri gereken kadavralar ise 4-5 yıl kullanılıyor. Hindistan ve Uzakdoğu ülkelerinden bin ila bin 200 dolar civarında olan kadavra ithalini bugüne kadar sadece Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi gerçekleştirdi. Avrupa'daki tıp fakültelerinde anatomide 10 öğrenciye bir kadavra düşüyor.

