Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) bulunan Otomotiv Anabilim Dalında eğitim gören öğrencilere iş teklifi yağıyor.
ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı
ve Otomotiv Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 2 yıl önce ilk öğrencileri aldıkları bölümde,
başarılı şekilde eğitimi sürdürdüklerini kaydetti.
Otomotiv
bölümünün, ÇÜ dışında Hacettepe Üniversitesinde bulunduğunu, bu yıl ise
Karabük ve Atılım üniversitelerinin ilk kez öğrenci alacağını belirten
Aydın, “Bu yıl sayısalda 338,011 gibi yüksek bir puanla 31 öğrenci
aldık. İngilizce eğitim verdiğimiz bölümümüzde, ek olarak Almanca da
eğitim vermek için YÖK'e yaptığımız başvuru kabul edildi. Gelecek
yıldan itibaren isteyen öğrencilere Almanca da eğitim vereceğiz” dedi.
Aydın,
öğrencilerin Adana'da fabrikası bulunan TEMSA'da yarım gün teorik,
yarım gün de pratik eğitim gördüklerini belirterek, “Okurken otomotivle
ilgili pratik bilgilerle donatmayı amaçlıyoruz. Böylece, mezun
olduğunda sudan çıkmış balığa dönmeden, uygulamalı eğitim almış ve
işbaşı yapabilecek konumda olacaklar. Bu Türkiye'ye de uygulamalı
eğitim ve üniversite-sanayici iş birliği açısından örnek bir uygulama”
diye konuştu.
“Mezunlarımız için sorun yok”
Öğrenci profilinin çok iyi olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:
“Mühendislik
Mimarlık Fakültesinin en yüksek puanıyla öğrenci alan bölümüyüz. Her ne
kadar yeni programlar açılsa da, otomotiv mühendisliğinin liderliği
tartışılmaz vaziyette. Ayrıca, Türkiye'de otomotiv sektörü krizde de
olsa, ihracatta liderliği kolay kolay kaptırmıyor. Zaten Avrupa'daki
otomotiv yatırımları ile Çin'deki fabrikalar Türkiye'ye doğru kayıyor.
Çünkü Türkiye'deki işçilik ve mühendislik gücü çok iyi.
Bu
nedenle, mezunlarımız için iş sorunu diye bir şey söz konusu değil.
Eğitime başlayalı 2 yıl olmasına karşın öğrencilerimize adeta iş
teklifi yağıyor. Mezunlarımızı çoğunu TEMSA istihdam etmek istiyor. Ama
biz öğrencilerimize bu teklifleri askıya almalarını, son yıllarında
gelecek fırsatları değerlendirmelerini istiyoruz. Çünkü çok geniş bir
çalışma imkanı var.”
Otomotiv mühendisliği yeni olduğu için,
Türkiye genelinde çok sayıda üniversitede yeni bölümler açılacağını da
belirten Aydın, “Bunların öğretim elemanı ihtiyaçları var. Biz
yetiştirdiğimiz mühendisleri sanayide çalışmanın yanında,
üniversitelere dahi yetiştirmekte zorlanacağımızı düşünüyoruz. Yani
otomotiv bölümü, Türkiye'de iş bulma sıkıntısı olmayan temel
branşlardan birisi” dedi.