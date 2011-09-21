Öğrencilere 'Facebook’ dersi





T24- İçişleri Bakanlığı, iki gün önce başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle valiliklere gönderdiği “okul güvenliğinin sağlanması” genelgesinde, öğrencilerin Facebook ve MSN gibi sosyal paylaşım sitelerine yönelik bilgilendirilmesi talimatını verdi.





Milliyet'in haberine göre, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in imzasıyla 81 il valiliğinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderilen özel genelgede, illerde kurulacak MOBESE sistemlerinin kameralarının yerleştirileceği bölgelerde okul yönetimlerinin görüşünün alınması istendi. Genelgede verilen talimatlar şöyle:



- Eğitim kurumlarında sürekli beklemeyen, okul güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için okul yönetimlerinin irtibat kuracakları, varsa güvenlik sorunlarının paylaşılacağı görevliler olarak tayin edilen Polis İrtibat Görevlisi uygulaması devam edecek.



- Okul çevresinde ve okulların açık alanlarında, okul yönetimlerince imkanlar ölçüsünde kameralı izleme sistemlerinin faaliyete geçirilmesi için önerilerde bulunulacak, MOBESE kameraları izleme noktalarının belirlenmesinde okulların güvenliği de dikkate alınacak.



- İnternet kullanımı, internette karşılaşılabilecek olası tehlikeler (Msn, Facebook, vb.) ve kredi kartı gerektiren zararlı oyunlar hakkında okul yönetimleri ile işbirliği içerisinde öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenecek.





- Öğrencilerin ruhsal, bedensel ve cinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek müstehcen neşriyattan ve diğer olumsuz unsurlardan korunmasına yönelik tedbirler arttırılacak.

