Öğrencilere 'eyleme giden öğretmen ve arkadaşlarını yaz' baskısı

Ankara'da bazı okullarda müdürlerin, yaz tatilinde öğrencileri okula çağırarak 'kendilerini eyleme yollayan' öğretmenlerinin isimleri ile 'eyleme giden arkadaşlarının' isimlerini yazmalarını istediği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, MEB’in öğrenciler ve öğretmenlere yönelik Emniyet’in olanaklarını da kullanarak yürüttüğü Gezi Parkı soruşturmasında her gün bir skandal patlak veriyor. Emniyet’in görüntüleri ve yazılı belgeleriyle desteklenen soruşturmada tek bir isme bile ulaşılamamış olması dikkat çekiyor.

Ortaokul öğrencilerini tek tek çağırdılar

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul yönetimlerine “Soruşturmaları bir an önce tamamlayın” talimatı müdürlerin bir skandala da imza atmalarına yol açtı. Ankara’da bazı okul müdürleri 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini yaz tatilinde olmalarına karşın tek tek arayarak okula çağırdı. Öğrenciler bir sınıfta toplandı.

Korktular ve yazdılar

Öğrencilerin önüne boş bir kâğıt konuldu ve “6-7 Haziran tarihlerinde okula gitmemenizi hangi öğretmenleriniz istedi?”, “Eyleme gitmenizi isteyen öğretmenlerin isimlerini yazın”, “Eyleme katılan arkadaşlarınız ya da öğretmenleriniz oldu mu, bu isimleri de yazın” denildi. Öğrenciler ise yaşadıkları korku nedeniyle kâğıtlara çeşitli isimler yazdı.

‘İsimleriniz bilinmeyecek, rahat olun’

Öğrencilere, yöneticiler tarafından “Kâğıtlara kendi isimlerinizi yazmayın” uyarısı yapılırken “Biz kimin hangi kâğıdı verdiğini bilmeyeceğiz, sadece biz bileceğiz öğretmen ya da arkadaşlarınız kim isim yazmış bilmeyecek, rahat olun” da denildi.