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Yaşam

Öğrencilere durakta satırlı saldırı

Unkapanı'nda akşam saatlerinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga sonucu 2 öğrenci aldıkları satır darbeleriyle yaralandı.

09 Nisan 2009 03:00

Unkapanı'nda akşam saatlerinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga sonucu 2 öğrenci aldıkları satır darbeleriyle yaralandı.

İddiaya göre, Unkapanı İMÇ blokları önündeki otobüs durağında otobüs bekleyen bir grup İstanbul Üniversitesi öğrencisi, yaklaşık 40 kişilik karşıt görüşlü öğrenci grubunun satırlı, sopalı saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında öğrencilerin tekbir getirdiği, cop, biber gazı, satır, bıçak ve sopalarla saldırdığı iddia edildi. Saldırıda İ.B.G ve B.O. isimli öğrenciler aldıkları satır darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırıyı yapan grup hızla ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaralanan öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arkadaşlarının saldırıya uğradığını duyan diğer öğrenciler ise hastaneye akın etti.

Bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Saldırıda yara almadan kurtulan bir öğrenci ise "Otobüs durağında otobüse binmek için beklerken bir anda sopalarla, satırlarla saldırdılar. Arkadaşlarımız yaralandı" diye konuştu. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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