-ÖĞRENCİLERE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KOCAELİ (A.A) - 24.12.2010 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince geçen yıl başlatılan ''Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesi'' kapsamında bu yıl ilköğretim 6. sınıfta eğitim gören 26 bin 709 öğrenciye dizüstü bilgisayar dağıtıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen dizüstü bilgisayar dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada, bugün bilgisayar ve bilişimin çok önemli olduğunu, bilgiye ulaşabilmek için bilgisayar kullanmak gerektiğini söyledi. Yakın gelecekte okuma-yazma bilmemekle bilgisayar kullanamamanın aynı anlama geleceğini ifade eden Ergün, o nedenle gençlerin geleceğini bilgisayarla bilgi ve iletişim araçlarıyla donatmanın herkesin başlıca görevi olduğunu belirtti. Bakan Ergün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini, bu konuda öncülük yapması dolayısıyla kutladı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Recep Şimşek'in Büyükşehir Belediyesinden projeyi biraz daha genişleterek 2 yıl daha uzatmasını istediğini hatırlatan Bakan Ergün, şöyle dedi: ''Hani diyoruz ya 99'u veren 100'ü de verir. Büyükşehir Belediye Başkanımız eğer 2 yıl daha ilave yapmak gerekiyorsa şüphesiz ilave edilecektir, 50 bin bilgisayar ilave etmek gerekiyorsa ilave edilecektir. Bu programa ilave edilmemesi için herhangi bir neden var mı?'' Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun oturduğu yerden başını sallayarak ''evet'' demesi üzerine Bakan Ergün, ''Sayın başkanımız oradan 'ilave ettik' diyor. Tamam ilave ettik. Demek ki program 5 yıldan 7 yıla çıkartılmış 50 binden fazla bilgisayar daha projeye dahil edilmiştir'' diye konuştu. Bilgisayar sayesinde bütün bilgilerin çocukların dizüstlerinde parmaklarının ucunda ve gözünün önünde olacağını ifade eden Ergün, bilgisayarı çocuklara iyi öğretmek gerektiğini vurguladı. Bilgi ve bilişim teknolojilerine büyük önem verdiklerini bildiren Ergün, Fatih Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığının da bütün okulları bilgisayar ve internet altyapısını güçlendirerek yenilediğini ''kara tahta'' bilgisayarlı tahtalar, elektronik tahtalar devrinin başladığını söyledi. Bakan Ergün, şöyle devam etti: ''Yakın bir gelecekte Türkiye bilgi ve iletişim teknolojilerinde çok önemli merkezlerden birisi olacaktır. Genç bir nüfusumuz var. Komşumuz Yunanistan'ın nüfusu kadar, 10 milyondan fazla ilköğretim çağında öğrencimiz var. Bilgi ve iletişim çağında gençlerimizi bilgisayarla buluşturmalıyız. Yazılımcı olmalılar ve yakın gelecekte yazılımı olmayan hiçbir belge olmayacak. Bu sektör bu bilişim sektörü bizim açımızdan önemli. O yüzden, Bilişim Vadisini Kocaeli'de kurmaya karar verdik. Daha sonra Ankara'da daha sonra İzmir'de ve başka şehirlerde de kurulmaya devam edecek.'' Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, çocukluk döneminde bazı arkadaşlarının ansiklopedilere sahip oldukları için ödevlerini daha iyi yaptıklarını, kendilerinin de zor ekonomik şartlarda sürekli kütüphaneye gitmek zorunda kaldıklarını, bilgiye ulaşmanın bugünkü kadar kolay olmadığını söyledi.