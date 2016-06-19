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"Öğrencilere dağıtılan süt, öğretmenlere yoğurt ve sütlaç oldu" iddiası!

Okul müdürü suçlamaları kabul etmeyerek, kalan sütlerin değerlendirildiğini iddia etti

19 Haziran 2016 21:30

Adana'da bir ilköğretim okulunda öğrenciler için dağıtılan sütlerin öğretmenler odasında bir tencereye doldurulup, yoğurt ve sütlaç yapıldığı iddia edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma açtı. Okul müdürü suçlamaları kabul etmeyerek, kalan sütlerin değerlendirildiğini öne sürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberindeki iddiaya göre, Sarıçam ilçesindeki bir okulda çocukları okuyan bazı veliler, iddiaya göre çocuklarına ücretsiz verilen okul sütünün dağıtılmadığını fark etti. Veliler yaptıkları araştırmada günlük dağıtımı yapılması gereken sütlerin koliler halinde öğretmenler odasına götürülerek, hizmetliler tarafından okul müdürü ve yardımcılarına yoğurt ve sütlaç yapıldığını öğrendi.

Bunun üzerine bir veli, sütlerin hizmetliler tarafından öğretmenler odasına götürülmesi, kutularından tencerenin içine boşaltmasını ve yoğurt mayalanmasını cep telefonuyla görüntüleyerek okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Bazı sınıflara neredeyse hiç süt dağıtımı yapılmadığı iddia edilirken, 19 Mayıs günü okulda yapılan kermeste, parayla satılan sıkma ve böreklerin içine konan peynirlerin de bu sütlerden yapıldığı öne sürüldü.

Okul müdürü, suçlamaları kabul etmeyerek soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Müdür, yoğurtların öğrencilerin içmediği sütlerden yapıldığını, kalan sütlerin hizmetliler tarafından sınıflarda alınıp değerlendirildiğini söyledi. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

 

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