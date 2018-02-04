Öğrencilere burs verebilmek için gece gündüz çalışıyor

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yaşayan emekli memur Hasan Kabadağ (70), maddi sıkıntı çeken üniversiteli gençlere burs verebilmek için gece gündüz çalışıyor. Atölyesinde naht (ağaçları kabartma şeklinde yontma) sanatı eserleri yapan Kabadağ, kendisinin zor şartlar altında üniversite okuduğunu belirterek, diğer gençlerin bu zorlukları çekmemesi için yaptığı eserleri satarak onlara burs sağlıyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası Hasan Kabadağ\'ın üniversite öğrencilerine burs verebilmek için verdiği mücadelede takdir topladı. 2011 yılında 33 kişiyle birlikte Manisa\'da Eğitime Katkı Derneği\'ni kuran Kabadağ, derneğin öğrencilere daha fazla burs verebilmesi için naht sanatına başladı. Atölyesinde çeşitli ağaçları keserek işleyen Kabadağ, yaptığı eserleri de öğrenciler için satıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞIYOR

Bir yıl önce naht sanatına başladığını anlatan Hasan Kabadağ, memuriyetten kalma alışkanlıkla mesai saatlerini atölyesinde geçirdiğini söyledi. Hem vaktini değerlendiren hem de öğrencilere destek olan Kabadağ, \"Üniversitede okuyan öğrencilerimize burs vermek için derneği kurduk. Unutulmaya yüz tutmuş olan naht sanatı ile öğrencilere burs veriyoruz. Naht sanatı zor bir sanat. Çok ince milimetrik kesimler yapılıyor. Naht sanatı Orta Asya\'dan geliyor. Selçuklularda ve Osmanlı\'da gelişmiş. Şimdi de hem atalarımızı yad ediyoruz hem de öğrencilerimize burs veriyoruz. Ben emekli devlet memuruyum, ticaretle de uğraştım. Artık tamamen işten elimi ayağımı çektim. Hem ruhumu dinlendiriyorum hem de topluma faydalı oluyorum. Vaktimin tamamını hemen hemen burada harcıyorum\" dedi.

\"BEN ZOR ŞARTLARDA OKUDUM\"

İktisat mezunu olan ve kendisinin üniversite tahsilini zor şartlar altında yaptığını dile getiren Hasan Kabadağ, \"Ben hem çalıştım hem de okula devam ettim. Okula sınava gittiğim zaman eşim doğuma gitmişti. Öğrencilerin çok fazla ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Elimden gelen hizmet bu olduğu için elimden geleni yapıyorum. Devlet memurlarının mesaiye başladığı saatte atölyeye geliyorum ve akşam saat 19.00\'a kadar çalışıyorum. Öğrencilerimizin biraz daha fazla burs alması için çalışıyorum. Benim gibi emekli olan, vaktini geçirmek isteyenler topluma katkı sağlayabilirler\" diye konuştu.

GÖZLERİ BOZULDU AMA O SEVEREK YAPIYOR

Bir eser üzerinde 15 gün çalıştığını anlatan Hasan Kabadağ, ince ince çalıştığını, ancak öğrencilere burs sağlayacak bir eseri yaparken zevk duyduğunu söyledi. Milimetrik hesaplar yaptığını ve kesme işlemi nedeniyle gözlük derecesinin 5.5\'e yükselmesine rağmen severek devam ettiğini ifade etti. Kabadağ, \"Bir ürünün satılmasından elde edilen gelirin öğrencilere gitmiş olması, yemek yiyebilmeleri, annelerinin babalarının yanına gidecek yol parası olması beni çok mutlu ediyor. Öğrencilere katkı sağlayan eserleri yaptığım zaman ruhum dinleniyor\" dedi.

Hasan Kabadağ, derneğin 2011 yılından bu yana bin öğrenciye yaklaşık 765 bin lira burs verdiğini söyledi. Bursların çoğunun üye aidatları, bağışlar ve yaptığı eserlerin satışından sağlandığını kaydeden Kabadağ, burs vermek için açtığı son sergiden de 16 bin lira gelir elde ettiklerini ifade etti.

NAHT SANATI NEDİR?

Naht sanatı, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur.

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