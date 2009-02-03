Öğrencilere bedava süt

Tarım Bakanlığı, artan süt üretimine talebin yetersiz kalması üzerine, 50'li yıllardaki gibi süt yardımını gündeme aldı: Yoksul ailelere fiş karşılığı ve beslenme saatinde okulda dağıtılacak.



Tarım Bakanlığı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunmak üzere "gıda paketi" hazırladı. Pakete göre, yoksul vatandaşlara sadece süt alımında kullanabilecekleri fiş verilecek. Üretim fazlalığı nedeniyle fiyatı düşen sütler okullar aracılığı ile beslenme saatlerinde çocuklara dağıtılacak.



Fiyat dengelenecek



Hükümet 1950'li yılarda ABD desteğiyle uygulanan süt yardımını yarım asır sonra yeniden gündeme alıyor. Tarım Bakanlığı'nın, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunulmak üzere hazırladığı "gıda paketi"ne göre, üretim fazlası ve düşük fiyat nedeniyle stoklarda kalan sütün bir kısmı yoksul vatandaşa dağıtılacak, bir kısmı da süt tozu yapılacak. Böylece, 50 kuruşun altına düşen süt fiyatları dengelenmiş olacak. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır'da düzenlediği sohbet toplantısında, paketin ayrıntılarını şöyle anlattı:



*Çocuk, yaşlı ve kadın:



Türkiye'de, 7 yıl önce 8.4 milyon ton süt üretilirken, 2007'de 12.4 milyon tona çıktı. Süt üreticileri, talebin düştüğünü, marketlerden paralarını alamadıklarını söylüyor. Bunu aşmak için 3 formül geliştirdik. Çocuklar, yaşlılar ve kadınların süt ve süt ürünlerine, kemik sağlığı açısından ciddi ihtiyaçları var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nden gıda paketlerinin içine süt konulmasını talep ettik. Gıda paketlerinin içine artık süt de konulacak. Böylece fazla sütün bir miktarı burada değerlendirilecek. Okullarda süt dağıtımı başlayacak."



Günde 100 ton süt



* Süt fişi dağıtılacak:



"Özellikle sosyal yardımlaşma kararı ile fakirlere dönük belirlenmiş, düzenli yardım alan aileler var. Gıda paketleri dışında onlara süt alımında kullanacakları fiş vermek istiyoruz. Buna da olumlu bakılıyor. Resmiyet kazanması durumunda aylık belli bir limiti içeren süt fişleri verilecek."



*Hazineden kaynak isteği:



"Hazine ve DPT'den süt tozu için kaynak istedik. Süt tozu sadece dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ediliyor. Biz diyoruz ki bize bir fon, bir kaynak verin bu kaynakla mesela her gün piyasadan 500-100 ton taze süt çekelim, bunu süt tozu yapalım..."



Projeye destek



*Yarım asır sonra tekrar:



"1950'li yılarda Marshall yardımı kapsamında Türkiye'nin en küçük köylerindeki ilkokullarda bile süt yardımı yapılıyordu. Sütün yanı sıra kuruyemiş, bisküvi gibi gıda ürünleri de veriliyordu. Bu arada Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de aynı tarihlerde okullara süt yardımı gerçekleştirdi." Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım da, sütteki enflasyonun aşılması için "okullarda süt dağıtımına" destek vereceklerini söyledi.



Yıldırım, "Böyle bir kampanyaya süt firmaları da verecektir. Böylece süt tüketimi artacak" dedi.

