Öğrencilere 10 bin lale soğanı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Turhal ilçesinde, belediyenin \'Yeşeren tohumlar Turhal\'da toprakla buluşuyor\' projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine 10 bin lale soğanı dağıtıldı.

Turhal Belediyesi\'nce her yıl gerçekleştirilen proje kapsamında, öğrencilere lale soğanı dağıtılıyor. Bu sene de kent merkezinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nun öğrencilerine, 10 bin lale soğanı dağıtıldı. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, \'\'Turhal Belediyesi olarak 2014\'ten itibaren her yıl bu mevsimde tüm İlkokullarımıza lale soğanı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 5 yıllık süre zarfında okullarımıza dağıttığımız lale soğanı sayısı 100 binin üzerine çıktı. Park Bahçe Müdürlüğümüz olarak da 30 bin ile 50 bin arasında bizler de lale dikiyoruz. Dikmiş olduğumuz laleler parklarımızda, kavşaklarımızda, refüjlerimizde ve bahçelerimizde mart ayının sonu ile nisan ayının başlarında açıp harika bir görüntü oluşturuyor. Turhal\'ın laleler kenti olmasını istiyoruz. Bu yüzden de led aydınlatma sistemlerimizi laleler figürü olarak seçtik. Dağıtmış olduğumuz bu tohumları da çocuklarımızın güzel büyüteceklerine inanıyorum\'\' dedi.

Lalesini yetiştirip, kendisine getiren öğrencilere çeşitli hediyeler vereceğini kaydeden Başkan Bekler, \'\'Bu çalışmamızla amacımız, çocuklarımıza küçük yaşta çiçek sevgisini aşılamak. Çocuklarımız lale soğanlarını kendi elleriyle dikerek, kendi elleriyle büyütecekler. Çiçeğini yetiştirerek ziyaretimize gelen çocuklarımıza ise çeşitli hediyelerimiz olacak\'\' diye konuştu.

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