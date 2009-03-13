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Yaşam

Öğrencilerden zincirli eylem

Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir grup kız öğrenci, istedikleri etkinliklere izin verilmediği gerekçesiyle zincirli protesto yürüyüşü yaptı.

13 Mart 2009 02:00

Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir grup kız öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve üniversitenin salonlarında yapmak istedikleri etkinliklere izin verilmediği gerekçesiyle zincirli protesto yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşte Bir öğrencinin de, ‘Tavuk değil kadınız. Kuluçkaya Tayyip yatsın’ yazılı pankart taşıması dikkat çekti.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantininde bir araya gelen ve kendilerini "KTÜ Öğrenci Kolektifi Kadın Atölyesi" olarak adlandıran kız öğrenciler, kantin önünde toplandı. 

"Vitrin süsü değil, hayatın kendisiyiz"

Bazı öğrencilerin elleri zincirli ve ağzı bantlı halde katıldığı eylemde, "Kadınız insanız biz de varız", "Vitrin süsü değil, hayatın kendisiyiz" şeklinde dövizler açıldı. Öğrenciler, "Kandıramazsın bizi, susturamazsın bizi haydi ver AKM’yi" şeklinde şarkı söyleyip slogan attı.

Sloganlar ve şarkılar eşliğinde, düdük ve ıslık çalarak Rektörlük binasına kadar yürüyen kız öğrenciler adına basın açıklaması yapan Zübeyde Makar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla AKM ve üniversite salonlarında sergilenmek üzere etkinlikler hazırladıklarını söyledi.

Salonları kullanabilmek için KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen’den randevu talep ettiklerini ve Rektörlüğe dilekçe verdiklerini belirten Makar, yönetimin, "doluluğu ve kulüp olmamalarını" gerekçe göstererek, taleplerini reddettiğini belirtti.

Erkek öğrencilerde destek verdi

Bu nedenle bir süre önce oturma eylemi yaptıklarını ayrıca başlattıkları kampanyada 1800 imza topladıklarını ifade eden Makar, salonlardaki etkinliklerine izin verilmesini istedi.
Üniversite yerleşkesindeki bazı erkek öğrencilerin de slogan atarak destek verdiği kız öğrenciler, açıklamanın ardından topladıkları imzaları Rektörlük sekreterliğine teslim ederek dağıldı.

Yürüyüş sırasında, üniversitenin özel güvenlik görevlileri de çevrede önlem aldı

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