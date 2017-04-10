Öğrencilerden YÖK protestosu: Chris Stephenson'sız Bilgi'ye hayır; asla yalnız yürümeyeceksin

Bilgi Üniversitesi öğrencileri, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine attığı imzayı geri çekmeyen hocaları Chris Stephenson'ın YÖK tarafından çalışma izninin iptal edilmesini protesto etti. YÖK'ün aldığı kararla 18 yıllık işinde çalışamaz duruma gelen Stephenson'la dayanışma için düzenlenen yürüyüşte "Chris'siz Bilgi'ye hayır" ve "Üniversiteye saldırı, topluma saldırıdır" pankartları taşındı. Yürüyüşten sonra Stephenson etkinlik çadırında açık ders vermeye başladı.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'ndeki protesto yürüyüşünde öğrenciler "Chris, Chris, asla yalnız yürümeyeceksin" sloganı attı.

Öğrenci temsilcisi, "Chris, sınır ve unvanların değil, emek ve dayanışmanın önemini bize gösterdi" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından okunan basın açıklaması şöyle: