T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrencilerden YÖK protestosu: Chris Stephenson'sız Bilgi'ye hayır; asla yalnız yürümeyeceksin

"Üniversiteye saldırı, topluma saldırıdır"

10 Nisan 2017 15:24

Bilgi Üniversitesi öğrencileri, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine attığı imzayı geri çekmeyen hocaları Chris Stephenson'ın YÖK tarafından çalışma izninin iptal edilmesini protesto etti. YÖK'ün aldığı kararla 18 yıllık işinde çalışamaz duruma gelen Stephenson'la dayanışma için düzenlenen yürüyüşte "Chris'siz Bilgi'ye hayır" ve "Üniversiteye saldırı, topluma saldırıdır" pankartları taşındı. Yürüyüşten sonra Stephenson etkinlik çadırında açık ders vermeye başladı.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'ndeki protesto yürüyüşünde öğrenciler "Chris, Chris, asla yalnız yürümeyeceksin" sloganı attı.

Öğrenci temsilcisi, "Chris, sınır ve unvanların değil, emek ve dayanışmanın önemini bize gösterdi" diye konuştu.   

Öğrenciler tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

 

ETİKETLER

Bilgi ÜniversitesiBu suça ortak olmayacağızChris StephensonYÖK

İlgili Haberler

YÖK, 'barış bildirisi' imzacısı akademisyen Chris Stephenson'ın çalışma iznini iptal etti!

Bilgi Dayanışma, #ChrissizBilgiyeHayır kampanyası başlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24