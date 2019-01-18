Öğrencilerden servis şoförüne karne

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu\'nda okuyan bir grup öğrenci, okullarında servis şoförlüğü yapan Abdullah Bodur\'a hazırlamış oldukları karneyi verdi.

Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yarıyıl tatili dolayısıyla ilginç bir çalışma yaptı. Sabah saatlerinde karne almak için okula gelen 1, 2, 3\'üncü sınıf öğrencileri daha önce hazırladıkları karneyi, kendilerini okula taşıyan servis şoförü Abdullah Bodur\'a verdi. Hazırlanan karnede Abdullah Bodur\'a 100 puan veren öğrenciler, davranış notu bilgisinde, \"Gecikmediğin için, bizi evimizden alıp okula götürdüğün için, bize iyi davrandığın için, kısacası tüm davranışların için\" ifadelerine yer verdi. Öğrenciler sürücü için hazırladıkları takdir belgesinde ise \"İyi bir şoför olduğunuz için bu belgeyi almayı hak ettiniz\" dedi.

27 yıllık şoför olduğunu ve ilk defa böyle anlamlı, güzel bir hediye aldığını belirten Abdullah Bodur: \"Çocuklar bana belge hazırlamışlar. Trafik kurallarına uyduğumuz ve onlara iyi davrandığımız için hepsi teşekkür etmiş ve tam not vermiş. Ayrıca davranış notu da vermişler. Öğretmen olmasak da biz de onlara karşı elimizden geldiği kadar trafik kurallarını öğretmeye çalışıyoruz. Topluma karşı örnek bir şoför olmaya gayret ediyoruz. Bana öğrencilerimizin hepsi tam puan vermiş. Para verseler bu kadar sevinmezdin. Çok duygulandım. Beni çok gururlandırdılar. Hepsine bu düşünceli davranışlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" dedi.



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