-ÖĞRENCİLERDEN RTÜK'E MEKTUP ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Ankara Yenimahalle'deki Orhan Eren İlköğretim Okulu ile Rize Kalkandere'deki Atatürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, televizyon yayınlarıyla ilgili talep ve şikayetlerini yazdıkları mektupları Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) gönderdiler. Öğrenciler mektuplarında en çok ailelerinin dizi bağımlısı olmasından ve kendileriyle ilgilenmemesinden şikayet ettiler. Çocuklar, RTÜK'e ''Ailelerimiz bizimle az ilgileniyorlar. Sayın RTÜK yardım et biz çocuklara'' çağrısında bulundular. Ankara ve Rize'deki ilköğretim 4. sınıf öğrencileri istek ve şikayetlerinin yazılı olduğu mektupları RTÜK'e gönderdiler. Televizyonlarda sadece kendileri için değil aileleri için de eğitici programların yayınlanmasını isteyen ilköğretim öğrencileri, ailelerinin çok fazla televizyon izlemesinden bu nedenle kendilerine vakit ayırmamalarından yakındılar. ''Ailede herkesin bir dizisi var'' diyen çocuklar, bu durumdan öyle sıkılmışlar ki içlerinden bazıları ''teknolojisiz'' bir dünya isteğini mektuplarında dile getirdiler. Anne ve babalarının onlarla daha fazla ilgilenmesi için RTÜK'ün dizileri kaldırıp yerine belgesel ve eğitici programlar koymasını isteyen çocuklar, ''Büyüklerimiz televizyon bağımlısı oldular. Bizi dikkate almıyorlar. O yüzden dizileri kaldırın yerine belgeseller koyun. Dizilerin yerlerine belgesel ve eğitici programlar koymazsanız evlerde akşam sohbeti diye bir şey kalmaz. Anne babalarımız televizyon kötü diyorlar ama şimdi kendileri televizyon bağımlısı oldular'' sözleriyle tepkilerini mektuplarına aktardılar. Mektuplarda ilginç isteklerde de bulunan öğrencilerden bazıları, ''Televizyonlar 21.30'da kapansın çünkü aile bağlarımızın kopmasını istemiyorum'', ''iyi uykular çocuklar reklamını kaldırın onun yerine hiç uyumayın çocuklar yazın'' dediler. -''EVLENME PROGRAMLARI KALDIRILSIN''- RTÜK'e gelen mektuplarda televizyonların çocukların hayatının vazgeçilmez parçası haline geldiği bir kez daha görüldü. Çocuklar, ''Televizyonun kalkmasını istemiyorum sadece içinden kötü programların kalkmasını istiyorum'' isteğinde bulundular. Öte yandan mektuplar arasında çocukların en çok dile getirdikleri bir diğer istek de televizyonlarda ''evlenme programlarının'' kaldırılması oldu. Bazı programların ''çok terbiyesiz'' olduğunu belirten öğrenciler, şiddet içeren filmleri ''psikolojilerini bozduğu için'' ekranlarda görmek istemediklerini ifade ettiler. Televizyon kanallarında şiddetli, vurucu, kırıcı, küfürlü ve çocuklara uygun olmayan filmler ve diziler yayınlandığını hatırlatan çocuklar, ''Senden bu tür film ve dizilerin yayınlanmamasını istiyorum. RTÜK amca, bu yazdıklarım kulağına küpe olsun'' dediler. ''Korkunç'' programlardan da rahatsız olan çocuklar, RTÜK'ten çizgi filmlerin, komedi filmlerinin, çocuk programlarının ve hayvanların yaşantılarını anlatan belgesellerin daha çok yayınlanmasını istediler. Çocuklar okula gidemeyen arkadaşlarını da düşünerek televizyonlarda ders öğreten programların daha çok yayınlanması dileğinde bulundular. Reklamlar konusundaki yeni uygulamalardan da şikayetçi olan çocuklar, ''reklamlar programlardan fazla. Bu yüzden programların güzelliği bozuluyor'' eleştirisini yaptılar. Sihirli, büyülü dizilerin de kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden çocuklar, bu tür yapımların kendileri için kötü örnek oluşturduğunun farkındalar. Amerikan güreşini yayınlayan programın da yayından kaldırılmasını isteyen çocuklar, ''Orada yalandan vuruyorlar, ama bizimkiler burada en güçsüz olanda deniyorlar. Allah muhafaza belimiz kırılır'' uyarısında bulunmayı ihmal etmediler. Ancak öğrencilerin bazılarının RTÜK'ün uygulamaları konusunda kafası biraz karışık. Çocuklara göre RTÜK ''kötü programlara ''para cezasının'' yanı sıra ''hapis cezası da verebiliyor.'' Bilgisayar oyunlarını çok seven bazı çocuklar ise ''RTÜK Amca''yı birlikte bilgisayar oynamaya davet ettiler.