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Yaşam

Öğrencilerden, örnek davranış

Konya’da ilköğretim okulu öğrencileri, başlattıkları kampanya sonucu topladıkları para ve harçlıklarıyla akülü özürlü aracı aldı.

11 Mayıs 2009 03:00

Konya’nın Seydişehir İlçesi'nde Alüminyum İlköğretim Okulu Satranç Kulübü öğrencileri, başlattıkları `Küçük bir yardım, büyük bir umut' adlı kampanya sonucu topladıkları para ve harçlıklarıyla akülü özürlü aracı aldı.

2 bin 200 TL'ye alınan akülü özürlü aracı, 8 yaşındaki bedensel özürlü Ceyda Ülkü'ye hediye edildi.

Alüminyum İlköğretim Okulu Satranç Kulübü'ndeki 10 öğrenci, `Küçük bir yardım büyür bir umut' kampanyası başlattı. 5 ay süren kampanyada öğrenciler harçlıklarından, esnafdan ve kulüp olarak okul içinde düzenledikleri sinema ve tiyatro gibi etkinliklerden elde ettikleri gelir sonucunda 2 bin 200 TL'ye akülü özürlü aracı aldı. Aldıkları araç, bedensel engelli Ceyda Ülkü'ye teslim edildi. Akülü özürlü aracına ilk kez binen Ceyda Ülkü, ``Artık daha rahat dolayabileceğim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.

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