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Öğrencilerden okul bahçesinde 'Kudüs' tepkisi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bedenleriyle 'Kudüs' yazarak, ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi

13 Aralık 2017 15:20

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bedenleriyle \'Kudüs\' yazarak, ABD Başkanı Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.
ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına bir tepki de Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, okul bahçesinde bedenleriyle \'Kudüs\' yazarak, tepkisini gösterdi. Okulun internet sitesinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
\"Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İslam\'ın ilk kıblesi Miracın yeryüzünden arşa açılan kapısı olan Mescid-i Aksa\'yı da bünyesinde barındıran Kudüs\'ü Şerif\'i, Ortadoğu\'nun işgalci devleti İsrail\'in başkent olarak ilan etmesi ve ona destek olan ABD\'ye, bu kararlarından dolayı tepki gösteren dünya Müslümanlarının tepkisine okulumuz öğrencileri de duyarsız kalmayarak, Kudüs\'ün sahipsiz olmadığını okulumuz bahçesine Kudüs yazarak göstermişlerdir.\"

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