Öğrencilerden Obama'ya protesto

Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup öğrenci, Akdeniz Üniversitesi kampusü girişinde düzenledikleri basın açıklamasıyla Obama'nın Türkiye ziyaretine tepki gösterdi.



Bu tiyatronun sebebi ne?



Birliğin Antalya İl Başkanı Orkun Tekin, yaptığı açıklamada; Obama'nın Türkiye'yi felakete sürükleyecek programı dün TBMM'de ilan ettiğini ifade ederek, "Türkiye'de Amerikancı medya günlerdir devam eden bir tiyatro sergiliyor. Bu tiyatronun sebebi Obama'nın Türkiye'ye dayattığı programın yankılarını gizlemeye yöneliktir. Çökmekte olan Amerikan sistemini, şarlatanlıklarla eski gücüne ve itibarına kavuşturabileceklerini düşünüyorlar" dedi.



'Gelen Obama, papucunu hazırla’

Grup üyeleri, okunan basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri Obama posterine 'Gelen Obama, pabucunu hazırla' yazan etiket yapıştırdı, slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.



Kampüs girişindeki ikinci eylemde ise bir grup öğrenci geçen yıl 6 Nisan'da Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan olayları kınadı. Kendilerini devrimci, ilerici ve yurtsever olarak tanıtan gençler, Ömer Ulusoy isimli şahsın ateşli silah kullanması ile zihinlere kazınan olaylar sebebiyle YÖK, polis ve medyayı suçladı.