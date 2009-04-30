Öğrencilerden müthiş buluş

İlköğretim öğrencilerinin işitme engelli ebeveynler için geliştirdiği titreşimli uyarı sistemi sayesinde daha huzurlu, sağlıklı, mutlu bebekler yetişiyor



"İşitme engelli anne, uykudayken bebeğinin ağladığını nasıl fark eder?" sorusundan yola çıkan ilköğretim öğrencileri, uyuyan işitme engelli anne ve babayı, bebekleri ağladığında titreşim ve ışıkla uyarabilen bir proje geliştirdi.



İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Mürşide Altınçubuk İlköğretim Okulu 6.sınıf öğrencileri Gülsüm Aydemir ve Onur Özkan, "İşitme Engelli Annelerin de Bebekleri Ağlamasın" ismini verdikleri projeyle işitme engelli anne ve babanın,bebeklerinin ağlamasını geceleri de kısa sürede fark edebilip, ihtiyaçlarını giderebilmelerini amaçlıyor.



Proje koordinatörü Fen Bilgisi öğretmeni Elvan Çam, işitme engellilerin evliliklerini genelde birbirleriyle yaptıklarına dikkati çekerek, anne ve babanın, bebeklerinin ağlamasını aynı ortamda olmadıkları anlarda fark etmekte zorlandıklarını söyledi. Bazı işitme engellilerin böyle zorluklar nedeniyle bebek sahibi olmaktan vazgeçtiğini ifade eden Çam, herkesin bebek sahibi olmaya hakkının olduğuna inandığını kaydetti.



Çam, böyle ailelerin özellikle geceleri uyurken, bebeklerinin ağladığını anlayamamaktan şikayetçi olduklarını, bunun üzerine de onlar için ne yapabileceklerini düşünmeye başladıklarını belirtti. İşitme engelli anne ve baba için uykunun "kabus" haline gelmesini istemediklerini ifade eden Çam, şöyle devam etti:



"İşitme engelli anne ve babanın, ağlayan bebeklerini, ayrı odadayken yada uyurken de fark etmeleri için bir sistem kurduk. Bebek odasına bir mikrofon, anne ve babanın yatağına da titreşim motoru ve lamba yerleştirdik. Bebek ağlamaya başladığında devre ses sinyalini elektrik enerjisine çevirerek kontaklarına bağlı durumdaki titreşim motoru ve lambayı devreye sokuyor. Böylece bebeğin ağlama sesiyle yatak titreşmeye başlıyor ve aynı anda lamba yanıyor. Titreşimli ve ışıklı uyarı anne ve babayı uyandırarak bebeklerinin ihtiyacını karşılamasını sağlıyor." Engelli anne ve babanın huzurlu, sağlıklı, mutlu bebekler yetiştirmesinin önemini vurgulayan Çam, ışıklı uyarı sistemlerinin kullanıldığını, ancak titreşimle uyaran bir sistemin ilk kez geliştirildiğini sözlerine ekledi.



"Bilezik şeklinde tasarlamayı istiyoruz "



Sistemin bir öğrenci projesi olarak kalmasını istemediklerini ifade ederek, günlük yaşamda kolay kullanılabilecek şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Yatağa monte edilen titreşim motorunun taşınabilir şekilde kullanılması için çalışacaklarını vurgulayan Çam, "Sistemi geliştirip bilezik şeklinde tasarlamak istiyoruz. Annenin, bebeğin ağladığını kolunda taşıdığı bileziğin titremesinden anlayabileceği bir sistem haline getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.



Projenin sahibi öğrencilerden Gülsüm Aydemir ise fikir oluştuğunda internette sistemin daha önce düşünülüp düşünülmediği ile ilgili bir araştırma yaptıklarını ve bir örneğine rastlamadıklarını söyledi.



