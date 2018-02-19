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Öğrencilerden Mehmetçiğe sevgi mektupları

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda eğitim gören 400 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için mektup yazdı

19 Şubat 2018 20:48

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu\'nda eğitim gören 400 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için mektup yazdı. Ayrıca askerlere eldiven, atkı gibi malzemeler de gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere, Manisalı öğrenciler moral verdi. Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu\'nda eğitim gören 400 öğrenci, Mehmetçik için mektup yazdı. Bir öğrencinin yazdığı satırlar görenleri duygulandırdı. İlkokul 2\'inci sınıf öğrencisinin mektubunda, \"Biz Türk milletiyiz, ordumuz çok güçlü. Yenilmez bir ordu. Sizinle gurur duyuyoruz. Her gün Allah\'a sizin için dua ediyoruz. İnşallah hepiniz sağ salim ailenize kavuşursunuz. Allah\'ım hepinizin yardımcısı olsun. Sizi çok seviyoruz\" ifadeleri yer aldı. Öğrencilerin mektupları, Suriye\'de mücadele eden askerlere gönderilmek üzere Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş ve Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi\'ye verildi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, \"Bu atkılar, bereler, eldivenler, mektuplarla duanızı, sevginizi gönderiyorsunuz. Bu eldivenleri giydiklerinde hissettikleri sıcaklığın yanında sevgiyi de hissedecekler\" diye konuştu.

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