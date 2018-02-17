Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Mehmet Bedia Kipri İlkokulu\'nun öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiğe destek için çizdikleri resimleri ve yazdıkları şiirleri askerlere gönderdi.

Öğrenciler evlerinde yaptıkları resim ile şiirleri öğretmenlerine teslim etti. Öğrenciler ayrıca mektup zarflarının içine, askerler için küçük armağanlar da koydu. Türk bayraklarıyla mektupları gönderen öğrenciler, \"Mehmetçik ağabeylerimiz sizi çok seviyoruz\" diyerek bağırdı.

Mektuplar daha sonra öğretmenler tarafından harekâta katılan askerlere iletilmek üzere postayla bölgeye gönderildi.



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