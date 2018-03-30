T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrencilerden, Mehmetçiğe mektup

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe, çorap, boyunluk ve bere ile birlikte mektup gönderdi

30 Mart 2018 16:07

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe, çorap, boyunluk ve bere ile birlikte mektup gönderdi. Mektuplarda \'Bizler burada rahat uyuyabiliyorsak, bunu size borçluyuz\' mesajları dikkat çekti.
100\'üncü Yıl Kurtuluş Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik yürütülen ve zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere; çorap, boyunluk ve bere gibi eşyalar gönderdi. Bazı öğrenciler ise hediyelerle birlikte mektup gönderdi. Mektuplarda, \'Bizler burada rahat uyuyabiliyorsak, bunu size borçluyuz\' mesajları dikkat çekti.
Öğrenciler, askerlere moral vermek amacıyla böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. 100\'üncü Yıl Kurtuluş Ortaokulu Müdürü Erhan Tercan, \"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gurbet ellerde vatanları için canlarını siper eden askerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Devletimizin askerimize ne kadar iyi baktığını biliyoruz. Hem öğrencilerimize vatan sevgisini kazandırmak hem de askerimize moral vermek amacıyla bu kampanyayı düzenledik. Destek olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHA KONYA EreğliMehmetçiğeMektuplardaYıl Kurtuluş OrtaokuluTürk Silahlı KuvvetleriAfrinZeytin Dalı HarekatıMehmetçiklere;BazıKurtuluş Ortaokulu Müdürü Erhan TercanDalı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24