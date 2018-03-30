Öğrencilerden, Mehmetçiğe mektup

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe, çorap, boyunluk ve bere ile birlikte mektup gönderdi. Mektuplarda \'Bizler burada rahat uyuyabiliyorsak, bunu size borçluyuz\' mesajları dikkat çekti.

100\'üncü Yıl Kurtuluş Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik yürütülen ve zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere; çorap, boyunluk ve bere gibi eşyalar gönderdi. Bazı öğrenciler ise hediyelerle birlikte mektup gönderdi. Mektuplarda, \'Bizler burada rahat uyuyabiliyorsak, bunu size borçluyuz\' mesajları dikkat çekti.

Öğrenciler, askerlere moral vermek amacıyla böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. 100\'üncü Yıl Kurtuluş Ortaokulu Müdürü Erhan Tercan, \"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gurbet ellerde vatanları için canlarını siper eden askerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Devletimizin askerimize ne kadar iyi baktığını biliyoruz. Hem öğrencilerimize vatan sevgisini kazandırmak hem de askerimize moral vermek amacıyla bu kampanyayı düzenledik. Destek olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum\" dedi.



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