Öğrencilerden LÖSEV'e anlamlı bağış

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta özel bir kolejde okuyan 8\'nci sınıf öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında çalışarak elde ettikleri bir günlük kazançlarını ve haçlıklarını LÖSEV yetkilisine teslim etti.

2-8 Kasım tarihleri arasındaki Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle öğrenciler, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla proje hazırladı. Proje kapsamında TED Sivas Koleji 8\'nci sınıf öğrencileri gönüllülük esasıyla belirlenen 13 iş yerinde 4 Kasım tarihinde 1 gün boyunca gönüllü çalıştı. Bugün ise, öğrenciler kazandıkları yevmiye ve harçlıkları olan toplam 5 bin 620 lirayı okul binasında düzenlenen törenle LÖSEV yetkilisine teslim ettiler. TED Sivas Koleji Konferans Salonu\'nda düzenlenen törene okul kurucu temsilcisi Erdem Er, LÖSEV Kardeş Okul Projesi Sorumlusu Bedriye Doğan, veli, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapana okul kurucu temsilcisi Erdem Er, LÖSEV\'le kardeş okul oldukları için çok mutlu oldukları söyledi. Okul olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ifade eden Er, \"Bundan yaklaşık 2 yıl önce LÖSEV kurucusu değerli Üstün Ezer hocamızla farklı bir organizasyonda bir araya geldiğimizde kendisini tanıma fırsatı buldum. Bir insana gönül verdiğinde neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birini değerli Üstün Hoca çok güzel sergiledi. 1998 yılında başlattığı bir macera bugün inanılmaz boyutlara ulaştı ve bunun sayesinde de bu yıl içerisinde çocuk hakları Nobel\'i diye adlandırılan bir ödülü aldı. Türkiye adına ilk kez alınan bir ödüldü bu. Öncelikle bu durumdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak son derece gururlandırdı ve burada en büyük teşekkürü hak eden isim sayın Üstün Ezel hocamızı hem tebrik hem de teşekkür ediyorum.\" dedi.

LÖSEV Kardeş Okul Projesi Sorumlusu Bedriye Doğan ise bir sunum gerçekleştirerek, LÖSEV\'in misyon ve vizyonlarından bahsetti. Doğan, lösemi hastalığı hakkında öğrencilere ve öğretmenlere bilgi verdi. Konuşmaların ardından TED Sivas Koleji Kurucu Temsilcisi Erdem Er, LÖSEV Kardeş Okul Projesi Sorumlusu Bedriye Doğan\'a öğrencilerin kazançlarından elde ettiği 5 bin 620 liralık çeki verdi.

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