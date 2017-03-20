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Eğitim

Öğrencilerden kampanya: Liselerde ders saatleri azaltılsın

“8 saatin sadece 6 saati verimli geçiyor”

20 Mart 2017 02:45

Bir grup öğrenci, liselerde günlük 8 saatlik dersin sadece 6 saatinin verimli geçtiğini söyleyerek “Liselerde ders saatleri azaltılsın” kampanyası başlattı. 

change.org üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmek üzere imza toplanan kampanyayı 110 bin kişi imzalı.

Öğrencilerin kampanya metni şöyle:

Lise öğrencileri her gün 8 saatlerini okulda harcıyor. Bu 8 saatin sadece 6 saati verimli geçiyor. Enerjilerini ve yaratıcılıklarını kullanabilecek bu gençler, okulda zaman öldürüyor. Zaten ağır olan müfredat buna engel oluyor. Lise öğrencileri günün sadece 6 saati verimli olabiliyor. Geriye kalan 2 saat onlara yorgunluk olarak geçiyor. Biz lise öğrencileri ders saatinin 6 saate düşürülmesini talep ediyoruz.

Kampanyaya destek vermek için tıklayın.

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