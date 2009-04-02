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Yaşam

Öğrencilerden Kadir Topbaş'a 1 Nisan şakası

İstanbul Belediyesi'nin bursları kesmesini ve Akbil'de indireme gidilmemesini protesto eden öğrenciler, çıplak ayakla eylem yaptı

02 Nisan 2009 03:00

İstanbul Belediyesi'nin bursları kesmesini ve Akbil'de indireme gidilmemesini protesto eden öğrenciler, çıplak ayakla eylem yaptı 


İstanbul’da bir grup üniversite öğrencisi, belediye burslarının kesilmesini protesto etti.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde toplanan Öğrenci Kolektifleri"ne üye üniversiteliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki hizmet binasına yürüdü.

Burada Taksim’den gelen grupla birleşen öğrencilerden bazıları ayakkabılarını çıkartarak, "Topbaş kaç kaç öğrenciler geliyor", "Tüccar Topbaş bursumuzu geri ver", "Müşteri değil öğrenciyiz" ve "Akbilim boş Topbaş" şeklinde sloganlar attı.

"Kadir Topbaş’ı tebrik ediyoruz" yazılı büyük pankartı yere atarak, "1 Nisaaaaaannnn yakanı bırakmayacağız Topbaş" yazılı pankartı açan öğrenciler adına yapılan basın açıklamasında, belediye bursları geri alınıncaya kadar mücadeleye devam edileceği belirtildi.
Bazı öğrenciler de yürüyüş öncesinde Edebiyat Fakültesi’nde bildiri dağıtırken karşıt görüşlü öğrencilerin saldırısına uğradıklarını ve 4 arkadaşlarının yaralandığını öne sürdü.
Açıklamanın ardından 2 öğrenci, yalın ayak belediye binasına girerek, toplanan imzaları Kadir Topbaş’a vereceklerini bildirdi. (aa)

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