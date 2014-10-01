Öğrencilerden işgal tehdidi



Çin yönetiminin Hong Kong'la ilgili yeni seçim yasasını protesto eden öğrenciler, Hong Kong Yönetimi Başkanı Leung Chung-Ying'in istifa etmemesi halinde protesto gösterilerini sertleştireceklerini söyledi.

Hükümet binalarını işgal etme tehdidinde bulunan protestocu öğrenciler, Hong Kong'un ana yollarının kesiştiği ve aynı zamanda Asya'nın da finans merkezi sayılan bölgedeki eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarına dikkat çekti.

Aynı zamanda kentin alışveriş merkezi olan ve turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Tsim Sha Tsui semtinde altıncı gününe giren gösterilere, Çin'in kuruluşunun yıldönümü olan Ulusal Gün'de katılımın daha da fazla olduğu belirtiliyor.

Ancak öğrencilerin taleplerine ne Hong Kong yönetimi ne de Pekin şimdiye kadar olumlu yanıt verdi.

Wall Street Journal'a konuşan bir yetkili, Hong Kong yönetiminin diyaloğa açık olduğunu, ancak ön koşul kabul etmeyeceklerini söyledi. Yetkili, öğrencilerin Lesung'un istifa etmesi talebinde ısrar etmesi halinde, çözüm şansının çok az olduğunu ifade etti.

Pekin yönetimi ise Hong Kong'da İngiliz yönetiminin çekildiği 1997 yılından bu yana yaşanan en ağır siyasi krizle ilgili sert tutumunu sürdürüyor. İnsan hakları savunucuları, protestoların başlamasından bu yana eylemlere destek veren en az 20 kişinin tutuklandığını kaydetti.