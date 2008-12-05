Öğrencilerden hükümete tepki

Okullarında part-time çalışan üniversitelinin sigorta kesintisini yüzde 2’den yüzde 33.5’a çıkaran devlete hem üniversiteler hem de öğrenciler tepki gösteriyor. Rektörler YÖK’e baskı yaparken, mağdur öğrenciler ‘www. kovulduk.biz’ adıyla site kurdu.



Üniversitelerde ders saatleri dışında kalan zamanlarda ve hafta sonlarında saati 3-3,5, aylığı 180-200 YTL’ye çalışan öğrenciler 1 Ekim’den itibaren ortada kaldı. Yürürlüğe giren reform yasası, yüzde 2’lik sigorta kesintisini yüzde 33,5’a çıkararak üniversite öğrencilerinin okullarında part-time çalışmasını olanaksız hale getirdi. Bu uygulamadan en çok İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Ege, Marmara ve ODTÜ gibi istihdamının fazla olduğu üniversiteler etkilendi. Bunun üzerine öğrenciler yasaya tepki olarak “www. kovulduk.biz” adlı bir site açtı ve Facebook’ta bir grup kurdu. Kovulan üniversiteli internet üzerinden sorunu nasıl aşabileceklerini tartışırken, üniversiteler hizmetlerin durma noktasına gelmeden kanun değişikliği yapılması için Yüksek Öğretim Kurumu YÖK’le temasa geçti.



Yeni yasanın öğrencilere yarattığı sıkıntı şöyle: Örneğin öğrenci çalışıyorsa, dişi bile ağrısa 6 ay süreyle ağrıkesici alamayacak, kazandığı para ancak GSS primini karşılayacak ve eline bir şey geçmeyecek. Çalıştığı için burs hakkı da iptal edilecek. 850 öğrencisi part-time çalışan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, düzenlemeye tepkisini, “Üniversiteler işletilemez hale gelebilir. Lütfen Ankara’da bir şeyler yapılırken YÖK’ün görüşü de alınsın” diyerek belirti.





