T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğrencilerden hükümete tepki

Okullarında part-time çalışan üniversitelinin sigorta kesintisini yüzde 2’den yüzde 33.5’a çıkaran devlete hem üniversiteler hem de öğrenciler tepki gösteriyor.

05 Aralık 2008 02:00

Okullarında part-time çalışan üniversitelinin sigorta kesintisini yüzde 2’den yüzde 33.5’a çıkaran devlete hem üniversiteler hem de öğrenciler tepki gösteriyor. Rektörler YÖK’e baskı yaparken, mağdur öğrenciler ‘www. kovulduk.biz’ adıyla site kurdu.

Üniversitelerde ders saatleri dışında kalan zamanlarda ve hafta sonlarında saati 3-3,5, aylığı 180-200 YTL’ye çalışan öğrenciler 1 Ekim’den itibaren ortada kaldı. Yürürlüğe giren reform yasası, yüzde 2’lik sigorta kesintisini yüzde 33,5’a çıkararak üniversite öğrencilerinin okullarında part-time çalışmasını olanaksız hale getirdi. Bu uygulamadan en çok İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Ege, Marmara ve ODTÜ gibi istihdamının fazla olduğu üniversiteler etkilendi. Bunun üzerine öğrenciler yasaya tepki olarak “www. kovulduk.biz” adlı bir site açtı ve Facebook’ta bir grup kurdu. Kovulan üniversiteli internet üzerinden sorunu nasıl aşabileceklerini tartışırken, üniversiteler hizmetlerin durma noktasına gelmeden kanun değişikliği yapılması için Yüksek Öğretim Kurumu YÖK’le temasa geçti.

Yeni yasanın öğrencilere yarattığı sıkıntı şöyle: Örneğin öğrenci çalışıyorsa, dişi bile ağrısa 6 ay süreyle ağrıkesici alamayacak, kazandığı para ancak GSS primini karşılayacak ve eline bir şey geçmeyecek. Çalıştığı için burs hakkı da iptal edilecek. 850 öğrencisi part-time çalışan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, düzenlemeye tepkisini, “Üniversiteler işletilemez hale gelebilir. Lütfen Ankara’da bir şeyler yapılırken YÖK’ün görüşü de alınsın” diyerek belirti.


ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24