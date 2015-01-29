Öğrencilerden depremde hayat kurtaracak yazılım

Sakarya Üniversitesi IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Öğrenci Kolu tarafından geliştirilen DASER adı verilen, akıllı telefonlara indirilebilecek yazılımın, deprem sırasında göçük altında kalanların yerinin tespitine yardımcı olacağı belirtildi.

Sakarya Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre SAÜ öğrencileri tarafından geliştirilen DASER uygulaması ile akıllı telefonlara hayat kurtarıcı bir özellik ekleniyor. Uygulama ile deprem sırasında akıllı telefon, yardım ekiplerinin enkaz altında kalan kişinin bulmasını sağlayacak verici istasyonuna dönüşüyor.

Açıklamaya göre, deprem algılandıktan sonra DASER uygulaması akıllı telefonu deprem moduna geçiriyor. Telefon deprem modunda iken, GPS üzerinden alınan konum bilgilerini özel bir protokol ile kablosuz ağ (Wi-fi) üzerinden yayınlıyor. Enkaz altından yapılacak bu Wi-fi yayını ile konum bilgisi kurtarma ekiplerine iletilmiş olacak.

SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nden 3 kişilik akademisyen ile 25 kişilik öğrencinin üzerinde çalıştığı uygulamanın AR-GE çalışmaları yaklaşık 1 yıl sürdü. DASER, şimdilik sadece Android telefonlarda kullanılabilecek. Ancak ilerleyen dönemlerde İOS ve Windows Phone için de uygulamaların yazılması düşünülüyor.

Nasıl çalışıyor?

DASER, İngilizce ’Device- aid Search And Rescue’ kelimelerinin kısaltması. Türkçeye ’Arama ve Kurtarma Yardım Uygulaması’ olarak çevirilebilir. DASER, depremi algıladığı anda üzerinde kurulu olduğu akıllı telefonun ’deprem modu’na girmesini sağlıyor. Bu moda giren tüm akıllı cihazlar kendi GPS sensörlerini kullanarak koordinat bilgilerini Wi-Fi sinyalleri üzerinden geliştirilen özel bir bir protokol ile yayınlamaya başlıyor. Böylece enkaz altındaki depremzedelerin koordinat bilgileri yayınlanmaya başlanmış oluyor.



Cihaz deprem modunda iken aynı anda ekranda ’HAYATTAYIM’ şeklinde bir buton beliriyor ve depremzede bu butona basarsa, koordinat bilgileriyle birlikte hayatta olduğu bilgisi de yayınlanmaya başlıyor.

Batarya tasarrufu için ortak yayın

Uygulama, cep telefonlarının şarjının bitmesi durumunda yaşanacak probleme de çözüm buluyor. Eğer çevrede başka DASER kullanıcısı varsa, iki cihaz aralarında Mesh Network kurarak batarya tasarrufu yapabiliyorlar. Birden fazla cihaz birbirlerinin kapsama alanı içerisindeyse, pili en yüksek ve yüzeye en yakın olan cihaz tüm yayını üstleniyor ve diğer cihazlar bu sırada yayın yapmayı kesiyor. Bu sayede batarya tasarrufu sağlanmış oluyor.

Deprem sonrasında enkaz alanına getirilen mobil baz istasyonları veya Wi-fi sinyalı yakalayıcıları ile enkaz altındaki kazazedelerin konumları ve kaç metre aşağıda oldukları direkt olarak tespit edilebiliyor. Bu sayede kurtarma ekipleri vakit kaybetmemiş oluyor.